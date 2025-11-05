La Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco informó del rescate de una persona desaparecida y de la vinculación a proceso de cuatro presuntos integrantes de una organización delictiva, tras un cateo en el municipio de Lagos de Moreno.

Los detenidos, identificados como Alberto Daniel Ríos Gámez, Luis Ángel Díaz Segovia, Jesús Israel Hernández Velazco y Arnoldo Botzoc Can, fueron vinculados por delitos de trata de personas agravada, delincuencia organizada, secuestro agravado, posesión de drogas con fines de comercio y delitos contra la Ley de Armas de Fuego.

Presuntamente, los vinculados realizaban funciones de vigilancia de la casa de seguridad citada, almacenaban diferente droga para posteriormente comercializarlas.

Un juez federal decretó para los cuatro imputados la prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

La FGR señaló que el inmueble cateado era una casa de seguridad de un grupo de la delincuencia organizada donde los detenidos realizaban labores de vigilancia y almacenaban drogas.

Durante el operativo también se aseguraron drogas y armas de fuego. Uno de los imputados contaba con una ficha de búsqueda, la cual fue dada de baja.

