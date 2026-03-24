El Bosque La Primavera no fue diseñado para tener una zona de amortiguamiento, aseguró el titular del Organismo Público Descentralizado (OPD) Gabriel Vázquez Sánchez, pues no se esperaba que el Área Metropolitana de Guadalajara absorbiera al Área Natural Protegida (ANP). En su lugar, dijo, se trabaja en políticas de ordenamiento territorial con los municipios que circundan al bosque y con prohibiciones de uso de suelo.

"El Bosque La Primavera tiene área de protección de flora y fauna, no fue diseñado para tener una zona de amortiguamiento. Recordemos que el Bosque La Primavera fue decretado (como ANP) hace 46 años. Más o menos en 2010, 2012, el Área Metropolitana (de Guadalajara) ya se conurbó con el Bosque La Primavera. En el diseño nunca esperamos que la ciudad envolviera al bosque como lo está haciendo ahorita", comentó.

"Lo que se está haciendo son políticas de ordenamiento del territorio de los municipios para proteger este buffer con categorías de uso de suelo. Eso sí es lo que se está haciendo: más que una zona de amortiguamiento, es un mosaico de políticas públicas de ordenamiento, compatibles con la conservación del bosque para proteger lo que está inmediatamente aledaño al polígono del Área Natural Protegida", añadió.

Sin embargo, los planes parciales de ordenamiento territorial de Zapopan, Tala, El Arenal y Tlajomulco no delimitan con precisión la zona de amortiguamiento. Esta casa editorial documentó que a escasos metros de la entrada al bosque, en el poblado La Primavera, en Zapopan, se venden predios sin uso de suelo para urbanización en 440 mil pesos, dentro de un asentamiento donde hay casas de campo y terrazas para eventos sociales. El Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano del AMG tampoco contempla un polígono claramente definido. Vázquez Sánchez apuntó que desde el OPD y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) no se puede establecer una zona de amortiguamiento.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) señala que en estas zonas sólo se pueden realizar actividades productivas emprendidas por las comunidades que ahí habiten al momento en el que el ANP se decretó. En tanto, a nivel internacional, la Unesco establece que las ANPs deben contar con una zona núcleo y áreas de amortiguamiento, que regulen la actividad humana, según la fragilidad del ecosistema. Especialistas advierten que La Primavera ha perdido alrededor de 40 % de su territorio frente a la mancha urbana de la metrópoli.

Desde Anillo Primavera se planteó un perímetro de conservación ecológica delimitado por los 25 poblados que se asentaron alrededor del Área Natural Protegida desde tiempos prehispánicos. Sandra Valdés, académica del ITESO e integrante de este grupo, afirmó que este anillo es ideal para conformar esta la zona de amortiguamiento.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL