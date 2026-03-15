Un fuerte incendio en una recicladora de Tlaquepaque alertó a la Zona Metropolitana de Guadalajara este domingo, debido a la fuerte columna de humo que fue percibida desde distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con las Unidades de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque y del Estado, se trató de un incendio ocurrido en la empresa, ubicada en los límites de las colonias El Tapatío y Las Juntas, del cual todavía no se tiene conocimiento de cómo se originó, pero consumió varias toneladas de materiales.

Entre los materiales se hallaban tarimas, madera y cartón, además de que las llamas alcanzaron algunos camiones que se encontraban dentro del predio.

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Debido a que el fuego avanzó rápidamente, la estructura de la recicladora, ubicada sobre Carretera a Chapala al cruce con Pedrera, en la colonia Las Juntas, se vino abajo, sin que se tenga, hasta el momento, registro de personas lesionadas o de personas de quienes se desconozca el paradero.

Las afectaciones alcanzaron a todo el terreno, en un área de aproximadamente 50 x 50 metros cuadrados de extensión, reportaron ambas corporaciones.

Debido a la fuerza del fuego, también se solicitó el apoyo de otras corporaciones de emergencia para reforzar las maniobras, como las unidades de Protección Civil y Bomberos de Tonalá y El Salto, logrando que hacia las 14:30 horas el siniestro se declarara controlado, pasando así a la fase de enfriamiento.

Los hechos deberán ser investigados por las autoridades correspondientes a fin de esclarecer las causas y, en caso de que se determine que el mismo fue provocado, se lleve a cabo el deslinde de responsabilidades.

Hasta las 14:45 horas no se había emitido alguna alerta o precontingencia atmosférica derivada del humo generado por el siniestro.

#AlMomento �� Se presenta un #incendio en una fábrica en la colonia Las Juntas, #Tlaquepaque ��



Nuestro personal en apoyo a @PCTlaquepaque en coordinación con bomberos de El Salto y Tonalá.������



Cede el paso a los vehículos de emergencia y evita acercarte a la zona. �� pic.twitter.com/e7Juu8i2wb — Protección Civil JAL (@PCJalisco) March 15, 2026

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MB

