Domingo, 15 de Marzo 2026

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Incendio colapsa estructura de recicladora en colonia Las Juntas, en Tlaquepaque

Usuarios en redes sociales compartieron videos de la columna de humo generada por el incendio registrado en los límites de las colonias El Tapatío y Las Juntas

Por: Rubí Bobadilla

Bomberos estatales y municipales atienden el incendio. ESPECIAL/Protección Civil Jalisco

Bomberos estatales y municipales atienden el incendio. ESPECIAL/Protección Civil Jalisco

Un fuerte incendio en una recicladora de Tlaquepaque alertó a la Zona Metropolitana de Guadalajara este domingo, debido a la fuerte columna de humo que fue percibida desde distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con las Unidades de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque y del Estado, se trató de un incendio ocurrido en la empresa, ubicada en los límites de las colonias El Tapatío y Las Juntas, del cual todavía no se tiene conocimiento de cómo se originó, pero consumió varias toneladas de materiales.

Entre los materiales se hallaban tarimas, madera y cartón, además de que las llamas alcanzaron algunos camiones que se encontraban dentro del predio.

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Debido a que el fuego avanzó rápidamente, la estructura de la recicladora, ubicada sobre Carretera a Chapala al cruce con Pedrera, en la colonia Las Juntas, se vino abajo, sin que se tenga, hasta el momento, registro de personas lesionadas o de personas de quienes se desconozca el paradero.

Las afectaciones alcanzaron a todo el terreno, en un área de aproximadamente 50 x 50 metros cuadrados de extensión, reportaron ambas corporaciones.

Debido a la fuerza del fuego, también se solicitó el apoyo de otras corporaciones de emergencia para reforzar las maniobras, como las unidades de Protección Civil y Bomberos de Tonalá y El Salto, logrando que hacia las 14:30 horas el siniestro se declarara controlado, pasando así a la fase de enfriamiento.

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Los hechos deberán ser investigados por las autoridades correspondientes a fin de esclarecer las causas y, en caso de que se determine que el mismo fue provocado, se lleve a cabo el deslinde de responsabilidades.

Hasta las 14:45 horas no se había emitido alguna alerta o precontingencia atmosférica derivada del humo generado por el siniestro.

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