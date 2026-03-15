Iglesia católica preparada para festividades de Semana Santa y Pascua: Cardenal de Guadalajara

La Iglesia católica ya está preparada para las actividades de Semana Santa y Pascua, afirmó el cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega.

En rueda de prensa, el presbítero explicó que cada una de las parroquias realiza sus propias actividades y elabora sus programas , los cuales difunden en redes sociales y en sus templos.

“Depende de cada templo el desarrollo de su programa. El de Catedral ya está previsto; no sé hasta qué punto está difundido, pero sí me consta porque me lo consultaron previamente y yo lo aprobé”, comentó.

Sandoval Íñiguez detalló que no hay un cambio significativo y que en casi todos los templos se realizan las mismas actividades de Semana Santa y Pascua.

Las actividades comienzan con el Domingo de Ramos, la Misa Crismal (que solamente se celebra en Catedral el jueves por la mañana), la misa de la Institución de la Eucaristía, el Lavatorio de los Pies el jueves por la tarde y la visita a los siete templos.

El Viernes Santo se conmemoran la pasión, crucifixión y muerte del Señor; además, se realiza el Rosario del Pésame . Continúan el Sábado Santo con la Vigilia Pascual y concluyen el Domingo de Resurrección.

SV