Setran aplica más de 3 mil infracciones viales y retiro de 40 vehículos en centrales camioneras

La Secretaría del Transporte informó que mantiene un dispositivo permanente de supervisión en los alrededores de la Nueva Central Camionera, en Tlaquepaque, y la Central Camionera de Zapopan.

En un comunicado detalló que el operativo inició el 12 de diciembre de 2024 y, como resultado de las acciones de supervisión, se han aplicado 3 mil 128 infracciones viales y se han retirado de circulación 40 vehículos por diversas irregularidades en la prestación del servicio.

De las sanciones aplicadas, mil 386 corresponden a vehículos de Empresas de Redes de Transporte (ERT), mil a taxis, 738 a camiones, además de dos camionetas de pasajeros particulares y dos motocicletas.

Los 40 vehículos retirados de circulación prestaban servicio público sin contar con concesión, autorización o permiso correspondiente, brindaban un servicio distinto al autorizado en su concesión o realizaban servicios mediante plataformas digitales con placas de otros estados.

Las labores de supervisión también incluyen la verificación del cumplimiento de los reglamentos del transporte público, como el respeto a las paradas oficiales, evitar extensiones no autorizadas en los sitios de taxis —conocidas como “alas”—, impedir que unidades del transporte público se estacionen en lugares prohibidos y corroborar que las unidades cuenten con la documentación requerida.

La vigilancia pone especial atención en la detección de vehículos que prestan servicio de transporte público sin autorización, con el objetivo de inhibir la operación de unidades irregulares que representan un riesgo para las y los usuarios.

En este operativo, realizado por el equipo de Supervisión al Transporte Público de la SETRAN, participa la Policía Estatal y es parte del dispositivo interinstitucional en coordinación con corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

También se han sumado empresas transportistas federales y locales para incrementar la seguridad de las personas que transitan por los polígonos de estas dos centrales de autobuses.

Ante cualquier irregularidad en los servicios de transporte público, se invita a la ciudadanía a realizar reportes a los teléfonos 33-3819-2419 y 33-3819-2426, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, así como a través de las redes sociales oficiales en Facebook (@SecretariadeTransporteJal) y X (@TransporteJal) o en el portal setran.jalisco.gob.mx/contacto-setrans.

MF