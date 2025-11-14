Incendio arrasa vivienda en Lomas del Paraíso

Un intenso incendio ocurrido durante la madrugada arrasó por completo una vivienda de tres niveles ubicada en la colonia Lomas del Paraíso.

Los hechos fueron reportados durante la madrugada, en una vivienda ubicada en las calles Guillermo Chávez y Narciso Mendoza, en la colonia mencionada de Guadalajara.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara acudieron a la zona tras recibir el reporte del siniestro . Al llegar, los brigadistas localizaron el incendio que se ubicaba en la parte superior donde se quemaba una importante cantidad de cacharros, materiales de reciclaje y otros objetos acumulados.

Los oficiales atendieron inmediatamente el incendio en la propiedad principal, el cual se propagó con rapidez.

Debido a la cantidad de materiales que se quemaron, hubo afectación a un domicilio contiguo, con daños a dos habitaciones, muebles y enseres. Los cacharros acumulados complicaron la atención del combate al fuego, aunque se pudo controlar.

Paramédicos de Cruz Verde atendieron a un hombre de la tercera edad, habitante de la casa siniestrada, quien sólo presentó inhalación de humo, aunque no hubo pérdidas humanas. Las labores de enfriamiento y remoción se extendieron toda la madrugada.

La vivienda principal fue declarada pérdida total. Aunque se desconoce el origen oficial del fuego, autoridades investigan versiones de vecinos que señalan que pudo ser provocado.

