Tlajomulco confirma tres polígonos para recuperar vivienda

El municipio de Tlajomulco dio un paso decisivo en la recuperación de vivienda abandonada al confirmar, junto con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la delimitación de tres polígonos que serán intervenidos como parte del programa federal Vivienda para el Bienestar: Hacienda Santa Fe, Zona Valle (Norte y Sur) y Lomas del Sur.

El alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez sostuvo una reunión en Casa Jalisco con el gobernador Pablo Lemus Navarro y el director general del Infonavit, Ricardo Romero Oropeza, donde se revisaron los avances administrativos y territoriales del programa.

Destacó que el municipio ya cuenta con una ventanilla única y un sistema de organización que ha permitido ordenar expedientes, destrabar trámites y consolidar una ruta clara para la recuperación de vivienda.

Recordó que el Infonavit ya desarrolla un proyecto habitacional en el municipio y que el plan de recuperación avanza con polígonos definidos y viviendas identificadas para su reincorporación. “Seguiremos avanzando para concretar este gran plan, posible gracias al apoyo de nuestro director”, señaló.

Romero Oropeza reconoció a Tlajomulco como el municipio del país con mayor capacidad técnica e infraestructura para encabezar este modelo de intervención. Subrayó que se actúa en dos frentes: nuevas viviendas y recuperación de casas invadidas o abandonadas.

“Estamos trabajando de la mano y vamos a tener resultados extraordinarios; Tlajomulco será un ejemplo en Jalisco”, afirmó.

