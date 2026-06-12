Galardona EU a funcionarios de Jalisco por su labor humanitaria en prisiones

Por su destacada atención y trato especializado hacia las personas privadas de la libertad de origen estadounidense, el Consulado de los Estados Unidos con sede en Guadalajara entregó un distintivo a miembros operativos de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social (DIGPRES), dependencia adscrita a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco.

Sinergia que rinde frutos

Durante la entrega de las distinciones, el titular de la DIGPRES, José Antonio López Zaragoza, enfatizó que la construcción diaria de lazos entre distintas dependencias es una pieza fundamental para lograr que los internos se reincorporen a la sociedad de manera efectiva.

El directivo estatal aprovechó para extender su gratitud a la representación estadounidense por fomentar una labor conjunta entre ambas naciones, asegurando que este trabajo en equipo es la clave para consolidar verdaderos casos de éxito en la readaptación de los reclusos.

Los servidores públicos galardonados

La ceremonia fue encabezada por Amy Scanlon, Cónsul General de Estados Unidos, quien se encargó de reconocer personalmente a tres funcionarios estatales, destacando su excelente nivel de comunicación y su disposición para fortalecer los lazos con la diplomacia norteamericana.

Los elementos del sistema carcelario que recibieron este mérito por su labor interinstitucional fueron Marisol Álvarez Galaviz, quien se desempeña como subdirectora del Reclusorio Metropolitano; Ana Elizabeth Romero Plascencia, actual coordinadora del área jurídico-penitenciaria; así como Javier Zúñiga Gutiérrez, quien ejerce como encargado de despacho dentro de la Comisaría de Prisión Preventiva.

NG