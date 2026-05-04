Este lunes el ayuntamiento de Tlajomulco dio un nuevo paso en la atención de emergencias e incidentes relacionados con la seguridad en el municipio, al pasar de un C4 a un nuevo C5 de videovigilancia, sumándose así a los municipios de Guadalajara y Zapopan en contar con esta tecnología.

Anteriormente, el C4 era un centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo; sin embargo, ahora ha añadido el concepto de Contacto Ciudadano, permitiendo una interoperabilidad entre múltiples instituciones y que, a partir de ahora, podrá coordinarse de manera directa con el sistema C5 Escudo Jalisco.

Gerardo Quirino destaca el impacto que tendrá el C5 en la población de Tlaquepaque

Durante la inauguración de este nuevo espacio, que incrementó en 95% su capacidad, el alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez, destacó que este es un paso más para sumar esfuerzos en busca de que las y los tlajomulquenses tengan una mejor calidad de vida y se sientan más seguras.

"Con este crecimiento exponencial, que hoy nos pone a Tlajomulco en una posición tan importante, también nos pone muchos retos, como el que equilibremos nuestra densidad poblacional con la calidad de vida que merecen todas las y los ciudadanos. Por eso le hemos echado ganas, y ha sido un esfuerzo sostenido", resaltó el munícipe.

El nuevo centro de monitoreo municipal, señaló, permitirá disminuir los tiempos de respuesta ante situaciones de seguridad que lo requieran, además de una mayor cobertura de vigilancia y una coordinación interinstitucional.

Además, dijo, gracias a esta nueva tecnología, de la mano de los esfuerzos impulsados por la administración y en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno, se podrá seguir trabajando en disminuir el número de homicidios dolosos, tal como ocurrió en el primer trimestre de este 2026, en el que se logró una disminución de 11.94% menos asesinatos, en comparación con el mismo periodo de 2025.

Gerardo Quirino Velázquez, alcalde de Tlajomulco de Zúñiga. EL INFORMADOR / J. Acosta

Así, dijo, la inauguración de este nuevo C5 representa la continuación de un proyecto iniciado por el ex alcalde, hoy secretario general de Gobierno del Estado, Salvador Zamora, que necesitó dos años de trabajo y una inversión de alrededor de 500 millones de pesos.

Características importantes del C5 Tlajomulco

El nuevo C5 de Tlajomulco opera actualmente con 102 elementos, y se proyecta que pueda llegar a 200 para el próximo mes, para garantizar la operación del centro las 24 horas los siete días de la semana.

El sistema cuenta con mil 642 cámaras municipales activas, que se suman a las 304 que opera el Escudo Urbano C5 en el municipio, sumando así casi 2 mil cámaras integradas en el sistema de monitoreo, almacenamiento y análisis en tiempo real, según las cifras dadas a conocer por el ayuntamiento.

Durante la inauguración de este nuevo Centro, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, destacó que este nuevo C5 representa no solo el poder contar con más cámaras, sino que esta nueva tecnología permitirá generar estrategias de inteligencia focalizada para la prevención de los delitos, por ejemplo, el robo de vehículos, gracias a la lectura de los QR que tienen las nuevas placas en Jalisco.

"Pero la parte más importante es que los sistemas que tienen los C5 son idénticos. ¿Qué queremos decir con ello? Anteriormente, en administraciones anteriores, cada una de las plataformas tecnológicas de los municipios trabajaban bajo su propio sistema operativo. Y ahora, con la implementación también del nuevo C5 Estatal, que la primera etapa va a empezar a trabajar ya en Eulogio Parra a partir de junio próximo, trabajarán bajo la misma plataforma tecnológica", resaltó el gobernador.

C5 Tlajomulco en operación; se integrará al sistema estatal para mejorar tiempos de respuesta. EL INFORMADOR / J. Acosta

Esto, dijo, permitirá que los C5 municipales y el C5 Estatal no dupliquen los trabajos de monitoreo, sino que optimicen su respuesta a partir de la coordinación de estos. "La mayor parte de la población estará vigilada bajo un mismo sistema y bajo una misma plataforma", resaltó Lemus Navarro.

En cuanto a la capacidad tecnológica de este nuevo C5 municipal, dijo el ayuntamiento, cuenta con un centro de datos de alta disponibilidad, mil 332 procesadores virtuales, 96 GB GPU para inteligencia artificial, un videomuro de 41 m², una red institucional Wi-Fi y sistema de ciberseguridad de alta calidad.

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Pretenden adelantarse a las situaciones y realizar operativos eficientes

El coordinador de Gestión del Territorio, René Caro Gómez, destacó que este nuevo centro es clave en la creación de infraestructura y equipamiento para la atención de la población del municipio de Tlajomulco, que en general ha crecido en los últimos años, al pasar de 120 mil a 800 mil entre el 2000 y el 2020.

Explicó que este crecimiento tiene el objetivo de no trabajar como un modelo reactivo, sino predictivo; en la actual administración municipal se han invertido ya tres mil millones de pesos en infraestructura, buscando resarcir el desequilibrio poblacional.

Y es a partir de la inauguración de este tipo de espacios que se apuesta por un modelo donde, a partir de la gestión de información y la tecnología las acciones se puedan "adelantar" a las situaciones, y ser más eficientes en términos operativos.

Durante la inauguración de este nuevo espacio también estuvieron presentes Miguel Alberto Castañeda, coordinador general de Prevención y Servicios de Emergencia de Tlajomulco; Eduardo Alonso Silva Ibarra, comisario de la Policía Preventiva de Tlajumulco; Filemón Martínez Gutiérrez, director del C4 Tlajomulco; Miguel Alberto Castañeda, coordinador general de Prevención y Servicios de Emergencia; Rodolfo flores González, coordinador general de Inteligencia e Innovación Social; Juan Carlos Contreras Vargas, director de C5 Escudo-Jalisco; Juan Pablo Hernández González, secretario de Seguridad Pública del Estado y el Secretario General de Gobierno Salvador Zamora Zamora.

También estuvo presente el Comisario Vial, Jorge Arizpe; el diputado local Luis Vidrio; la diputada local Gabriela Medina; el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Jalisco, coronel Jorge Manuel Rayona Contreras; José Luis Martínez Rojas general de brigada de la Guardia Nacional; el general de la brigada estado mayor Julio César Islas; el comandante de la XV Zona Militar Martín Luna, entre otras figuras de la política y la seguridad en Jalisco.

Edificio operativo del C5 Tlajomulco. EL INFORMADOR / J. Acosta

Saber más

El nuevo C5 de Tlajomulco ofrecerá:

Cobertura y coordinación

Integración total de:

Llamadas de emergencia

Radiocomunicación

Videovigilancia

Despacho de unidades

Coordinación con:

Escudo Urbano C5 estatal

Seguridad pública

Movilidad

Protección Civil

Servicios médicos

Infraestructura complementaria

37 cajones de estacionamiento

10 espacios para motocicletas

2 espacios para personas con discapacidad

4 bodegas operativas

2 casetas de control de acceso

Impacto esperado

Reducción en tiempos de respuesta

Mayor cobertura de vigilancia

Incremento en prevención del delito

Mejora en coordinación interinstitucional

Fortalecimiento de inteligencia operativa

Aspectos del equipo que integra el C5 Tlajomulco. EL INFORMADOR / J. Acosta

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