Lunes, 04 de Mayo 2026

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Trump confirma disparos de Irán en Ormuz e insta a Corea del Sur a tomar acciones

Al momento se investiga si la causa fue un ataque o una mina a la deriva

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Buques de carga cerca del Estrecho de Ormuz, vistos desde Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos, el 1 de mayo del 2026. AP / ARCHIVO

Buques de carga cerca del Estrecho de Ormuz, vistos desde Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos, el 1 de mayo del 2026. AP / ARCHIVO

Este lunes, el presidente Donald Trump instó a Corea del Sur a sumarse a la misión estadounidense para escoltar buques en el estrecho de Ormuz luego de un supuesto ataque iraní contra una embarcación surcoreana que surcaba la región.

"Irán ha atacado a naciones ajenas al 'Proyecto Libertad' (nombre de la misión), incluido un carguero surcoreano. ¡Quizás sea hora de que Corea del Sur se una a la misión!", escribió el republicano en su red Truth Social.

Trump agregó que, como parte de la operación en el estrecho, Estados Unidos ha destruido siete lanchas rápidas iraníes.

Declaraciones de Trump en Truth Social. ESPECIAL  
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Esto ha dicho Corea del Sur

El Gobierno surcoreano informó este lunes de que está verificando informaciones sobre un supuesto ataque contra un buque operado por una naviera surcoreana en el estrecho de Ormuz y afirmó que no se han reportado víctimas.

La Cancillería surcoreana señaló que se produjo una explosión seguida de un incendio en el barco, que se encontraba anclado en aguas próximas a Emiratos Árabes Unidos. A bordo viajaban 24 tripulantes, seis de ellos surcoreanos y 18 de otras nacionalidades.

Según el diario local The Korea Herald, el Ministerio de Océanos indicó que se investiga si la causa fue un ataque o una mina a la deriva, y que la explosión se produjo "en el lado de babor de la sala de máquinas".

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Trump anunció el domingo el lanzamiento de una operación para permitir el tránsito de navíos afectados por el bloqueo iraní en el estrecho de Ormuz, y el Comando Central de Estados Unidos informó este lunes de que ha facilitado el paso de dos buques mercantes.

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