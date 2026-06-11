Con una inversión de 22.4 millones de pesos, el Gobierno de Guadalajara inauguró este jueves la rehabilitación de una sección del Paseo Chapultepec y puso en marcha la feria Impulso Tapatío, un espacio que durante las próximas semanas albergará a emprendedoras y emprendedores locales para promover sus productos y fortalecer sus oportunidades de negocio, aprovechando el turismo que llega a la ciudad por el torneo de verano.

La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, señaló que la intervención forma parte de las acciones permanentes para conservar uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad, utilizado diariamente por miles de personas para convivir, realizar actividades recreativas y generar comunidad. La obra incluyó la renovación de cuatro camellones, nuevo mobiliario urbano, iluminación, áreas verdes y la incorporación del mosaico Guadalajara en distintos puntos del espacio.

"Estamos entregando un espacio público sumamente emblemático de Guadalajara. El Paseo Chapultepec es un lugar que nos permite hacer comunidad; es un lugar de encuentro para personas de todas las edades. La ciudad está viva, y si está viva se desgasta por el uso que tiene, y este lugar, que es un sitio de tanto encuentro, donde miles de personas vienen todos los días, demanda atención permanente. Y es por eso que lo estamos interviniendo con más de 22.4 millones de pesos", resaltó la alcaldesa.

La alcaldesa añadió que los trabajos buscaron responder a las distintas dinámicas que se desarrollan en la zona para hacerla más habitable y disfrutable para quienes la utilizan diariamente y para quienes construyen comunidad en ella. Además, adelantó Verónica Delgadillo, antes de concluir el verano quedará concluido el proyecto para retirar el cableado aéreo del corredor.

"Todo lo que estamos haciendo y que se entrega para ustedes se entrega para hacer comunidad. Se entrega para que lo disfruten, pero sí importa mucho que el espacio público todas y todos lo cuidemos. Y quiero anunciarles que antes de que termine el verano todo el cableado va a estar soterrado. Entonces vamos a tener un Paseo Chapultepec libre de cables", afirmó.

Arranca también Impulso Tapatío

En el marco de esta inauguración también arrancó Impulso Tapatío, una estrategia municipal impulsada en el contexto del torneo internacional de futbol, que permitirá la rotación de más de 240 emprendimientos locales en este espacio, con el objetivo de acercarlos a nuevos clientes, lograr que las y los turistas que visitan la ciudad conozcan el talento tapatío y generar oportunidades de crecimiento.

"Este espacio es muy importante, porque a lo mejor no solo es la venta aquí, es lo que puede suceder después. Que luego lo vean, conecten, que se lleven una tarjeta y que quizá terminen en Europa o en Oceanía. No sabemos hasta dónde pueden llegar, y a lo mejor empiezan a hacer negocios allá; entonces, esa es una forma de extender el Mundial a más personas", añadió Verónica Delgadillo.

La directora de Emprendimiento y Promoción Económica de Guadalajara, Mariana Orozco, explicó que la iniciativa busca que los beneficios de los grandes eventos que recibe la ciudad lleguen también a los pequeños negocios y proyectos locales.

"Durante los 39 días que Guadalajara vivirá el ambiente deportivo, este espacio será una plataforma para que más emprendedoras y emprendedores puedan dar a conocer sus productos, conectar con nuevos clientes y fortalecer sus negocios. No se trata únicamente de una feria de seis días; se trata de una estrategia que permitirá la rotación de más de 240 emprendimientos tapatíos".

Por su parte, Ángel Peña, representante de los comerciantes participantes y fundador de Salsa Sierra, destacó que este tipo de espacios permiten visibilizar a quienes han construido sus negocios desde casa o desde pequeños talleres, ampliando sus posibilidades de crecimiento.

"Muchas veces aquí no solo es la venta, sino dar a conocer tu marca y, el día de mañana, tener socios comerciales no solo en Guadalajara, en Jalisco o en México, sino en el mundo. Es una oportunidad muy grande para los jóvenes y adultos que emprendemos y que pertenecemos a distintas industrias. Salsa Sierra es una salsa que hacemos en nuestra casa y que actualmente vendemos; es parte de esa economía y esto es lo que nos permite seguir sumando", dijo el joven emprendedor.

Por su parte, el director de Obras Públicas de Guadalajara, Juan Carlos Arauza Barca, indicó que la rehabilitación fue concebida para fortalecer la seguridad y el disfrute de las familias que utilizan el paseo como punto de encuentro.

"Con una inversión de 22.4 millones de pesos hemos transformado por completo esta sección del camellón del Paseo Chapultepec. Invertimos en este espacio público pensando en la seguridad y el disfrute de todas las familias; renovamos pavimentos, colocamos mobiliario, iluminación de última generación, paisaje verde y plasmamos nuestra identidad con nuestro mosaico Guadalajara", dijo.

Por último, Rocío Fernández Villagrán, presidenta de la Academia Nacional de Arquitectura de México, capítulo Jalisco, llamó a la ciudadanía a apropiarse y cuidar el espacio recién rehabilitado.

"Es un espacio para gozarlo. Está hecho para las familias, para quienes usan bicicletas y para quienes andan en patines. Entonces hay que gozar y disfrutar este espacio que nos entregan ahora. Lo menos que podemos hacer, o lo más que podemos hacer, es venir y disfrutar este espacio", destacó.

¿Dónde estará situado el Impulso Tapatío?

Impulso Tapatío se ubica sobre el andador Paseo Chapultepec, en la avenida que lleva el mismo nombre. Los 40 comercios se encuentran entre las calles Justo Sierra y Juan Manuel, y las y los emprendedores que conforman esta exposición estarán rotando cada semana con nuevos productos. Estará abierto al público del 11 de junio al 19 de julio, en un horario de 10:00 a 22:00 horas.

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AO