El FIFA Fan Fest Guadalajara 2026 abrió sus puertas en Plaza Liberación, en pleno Centro Histórico de Guadalajara, como uno de los principales espacios para seguir la actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 sin necesidad de tener boletos para el estadio. Sin embargo, hay un detalle importante: las autoridades informaron que no está permitido ingresar con alimentos o bebidas externas al recinto.

El evento se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio, con acceso gratuito y transmisiones de los partidos en pantallas gigantes instaladas detrás de la Catedral Metropolitana de Guadalajara. Además de los encuentros mundialistas, los asistentes encontrarán actividades culturales, espectáculos y una zona gastronómica.

A pesar de lo anterior, la organización confirmó que la Plaza de Armas funcionará como una zona de alimentos donde se ofrecerán algunos de los platillos más representativos de Jalisco, entre ellos las tradicionales tortas ahogadas y diversos antojitos regionales.

Para quienes prefieran salir unos minutos de la zona principal del evento, el Centro Histórico ofrece varias alternativas accesibles que suelen ser favoritas tanto de turistas como de habitantes locales.

Qué comer cerca de Plaza Liberación sin gastar demasiado

En las calles cercanas a Paseo Degollado, Plaza Guadalajara, Plaza de Armas y los alrededores de la Catedral será posible encontrar opciones para distintos presupuestos, aquí te presentamos cinco opciones basadas en recomendaciones de Google:

El Ahogacentro Tortas Ahogadas

Una de las opciones favoritas para probar la comida más emblemática de Guadalajara. Está en el Centro Histórico y es conocida por sus tortas ahogadas y tacos dorados a precios accesibles. Su ubicación la convierte en una alternativa práctica para quienes visitan Plaza Liberación.

Dirección: Calle Ocampo 187, Centro Histórico, Guadalajara.

Tortas Ahogadas Toñita

Este establecimiento destaca por sus tortas ahogadas de carnitas y otros antojitos tradicionales. Las reseñas de Google la posicionan como una de las mejores opciones para quienes buscan una experiencia auténticamente tapatía sin gastar demasiado.

Dirección: Calle Jesús 79-A, Zona Centro, Guadalajara.

La Fondita Alcalde

Ideal para quienes prefieren comida casera y platillos corridos. Ofrece desayunos y comidas completas a precios razonables, además de encontrarse a pocos minutos caminando de Plaza Liberación.

Dirección: Av. Alcalde 725-A, Centro, Guadalajara.

Restaurante Gelos

Una fonda tradicional de cocina mexicana ubicada en el Centro Histórico. Es una buena alternativa para quienes buscan una comida abundante, rápida y económica antes de ingresar al FIFA Fan Fest.

Dirección: Calle Pino Suárez 167, Zona Centro, Guadalajara.

El Comedor

Pequeño restaurante especializado en comida corrida y platillos típicos de Jalisco. Su cercanía con el Teatro Degollado y Plaza Liberación lo convierte en una opción conveniente para los aficionados al futbol.

Dirección: Calle Degollado 138, Zona Centro, Guadalajara.

Si tu presupuesto es limitado, las tortas ahogadas, la comida corrida y las fonditas del Centro Histórico suelen ofrecer comidas completas por menos de 150 pesos por persona.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

AO

