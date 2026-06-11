Día del Padre 2026: alertan posibles fraudes en Jalisco para el 21 de junio

Se acerca el 21 de junio y, con la urgencia de encontrar el obsequio perfecto para el Día del Padre, los ciberdelincuentes en Jalisco han desplegado una red de estafas digitales. Conocer sus tácticas hoy es la única forma de proteger tu dinero y asegurar la celebración familiar.

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Las autoridades de la Policía Cibernética y diversos especialistas en seguridad digital han detectado un incremento alarmante en los reportes de fraudes electrónicos durante esta temporada. Los criminales aprovechan la vulnerabilidad y la prisa de los consumidores que buscan ofertas de última hora, creando un escenario perfecto para el robo sistemático de datos personales y bancarios a través de plataformas digitales.

El modus operandi principal de estas bandas delictivas se basa en la suplantación de identidad de tiendas departamentales y marcas reconocidas a nivel nacional. A través de sitios web apócrifos meticulosamente diseñados, ofrecen artículos electrónicos, ropa de marca y herramientas con descuentos exagerados que resultan ser un espejismo creado exclusivamente para vaciar las cuentas de las víctimas incautas.

El peligro oculto en tus aplicaciones de mensajería

Uno de los canales más utilizados para perpetrar estas estafas es WhatsApp, donde circulan constantemente enlaces maliciosos disfrazados de promociones exclusivas, sorteos falsos o tarjetas de regalo. Al hacer clic en estos vínculos, los usuarios son dirigidos a formularios fraudulentos que solicitan información altamente sensible, como contraseñas de acceso, el NIP bancario y los códigos de verificación de dos pasos.

Ante esta ola de engaños, la Profeco ha emitido una alerta contundente para que los compradores mantengan un alto nivel de escepticismo ante cualquier rebaja que parezca demasiado buena para ser verdad. La dependencia federal subraya que las ofertas irreales, especialmente aquellas que exigen transferencias inmediatas o depósitos en tiendas de conveniencia, son el primer y más claro indicador de un fraude inminente.

Además de los mensajes directos en aplicaciones, las redes sociales se han inundado de perfiles falsos que promocionan supuestos remates de inventario por el festejo a los padres. Estos estafadores suelen presionar psicológicamente a los clientes con tácticas de escasez, afirmando que los productos de alta demanda se agotarán en cuestión de minutos si no se realiza el pago de forma instantánea.

¿Cómo proteger tu dinero este 21 de junio?

Para evitar que la búsqueda del regalo de papá se convierta en un severo dolor de cabeza financiero, es fundamental adoptar medidas estrictas de prevención cibernética. La verificación exhaustiva de las direcciones web, buscando siempre el candado de seguridad, y la consulta de reseñas de otros usuarios son pasos innegociables antes de introducir cualquier dato financiero en el vasto mundo de internet.

A continuación, te presentamos una lista de tips rápidos y efectivos para blindar tus compras en esta fecha tan especial y evitar caer en las redes de los cibercriminales:

Duda de las gangas: Si el descuento supera el 50% en artículos de lujo, piénsalo dos veces.

Si el descuento supera el 50% en artículos de lujo, piénsalo dos veces. Verifica la URL: Asegúrate de que la página comience con "https" y corresponda al sitio oficial.

Asegúrate de que la página comience con "https" y corresponda al sitio oficial. Ignora enlaces sospechosos: No abras links enviados por números desconocidos vía SMS.

No abras links enviados por números desconocidos vía SMS. Usa tarjetas digitales: Prefiere los plásticos virtuales con CVV dinámico para tus transacciones.

En caso de ser víctima de alguna de estas prácticas ilícitas en Jalisco o en cualquier otra entidad del país, es de vital importancia actuar con la mayor rapidez posible. Contactar inmediatamente a la institución bancaria para bloquear las tarjetas comprometidas y presentar la denuncia formal correspondiente ante las autoridades competentes puede marcar la diferencia definitiva para lograr recuperar los fondos robados.

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Un festejo seguro y sin contratiempos

La celebración del Día del Padre debe ser un momento de profunda alegría y reconocimiento familiar, no una oportunidad dorada para que los delincuentes cibernéticos hagan su agosto a costa de tu esfuerzo. Mantenerse bien informado, desconfiar de las promesas irreales y comprar con extrema precaución garantiza que el único impacto de este 21 de junio sea la sonrisa de papá al recibir su merecido obsequio.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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