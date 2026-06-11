Quedó escrito en los libros de historia. Julián Andrés Quiñones es el primer anotador del Mundial 2026 que se desarrollará en los próximos días en México, Estados Unidos y Canadá. El atacante del Al-Qadisiyah Football Club de la Saudi Pro League y con un largo historial de camisetas mexicanas, entre las que destaca su exitoso paso por el Atlas FC y el Club América, se convirtió en el goleador inaugural de la competición.

La anotación cayó al minuto 9, haciendo explotar a los 18 mil aficionados que se presentaron en el FIFA Fan Fest en el Centro Histórico de Guadalajara y a los aficionados que no alcanzaron lugar, pero se quedaron en los alrededores y calles aledañas para la celebración del primer partido de la Selección Mexicana y de la Copa del Mundo.

Desde la madrugada del jueves, seguidores se congregaron en los alrededores del primer cuadro de la ciudad con el objetivo de presenciar el debut de la Selección Mexicana. Y, poco antes de dos horas del silbatazo inicial, el Fan Fest instalado en Plaza de la Liberación quedó repleto y dejó afuera a varios aficionados que albergaban la esperanza de ingresar.

El gol cayó luego de la presión realizada por el conjunto dirigido por Javier Aguirre. El atacante mexicano logró aprovechar un choque entre dos jugadores rivales para colocarse en buena posición y definir, con un derechazo, la que quedó registrada como la primera anotación de la Copa del Mundo 2026.

Al momento del medio tiempo, México vence a Sudáfrica con ese solitario gol de Quiñones.

Así explotó el Fan Fest en Guadalajara con el gol de Quiñones

Con información de AP

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