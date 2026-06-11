Este martes se llevó a cabo la inauguración del Mundial de Futbol 2026 en punto de las 11:30 horas en el Estadio Ciudad de México, y con ello, dio inicio también el FIFA Fan Fest en Guadalajara, abriendo sus puertas a la afición local y turistas quienes se dieron cita desde temprana hora en la Plaza Liberación del Centro de Guadalajara.

Ante ello, la Secretaría de Economía del Estado de Jalisco (Sedeco) destacó que, al corte de las 12:30 horas de este jueves, se registró la asistencia de poco más de 38 mil personas en el Centro Histórico de Guadalajara, pero no solo en el FIFA Fan Festival™ Guadalajara, que registró un cupo del 100% de su capacidad desde antes que comenzara la transmisión de la inauguración, sino también en las plazas públicas aledañas.

"El semáforo se encuentra en rojo, lo que significa que se alcanzó la capacidad permitida para cuidar la seguridad de todas y todos, por lo que se invita a seguir disfrutando de la fiesta mundialista desde los comercios, restaurantes y espacios públicos de nuestra ciudad, que también son parte de esta celebración", destacó la Sedeco en un comunicado.

Por su parte, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, aplaudió la respuesta de las y los visitantes a este espacio de fans, que en lo particular permite la presencia simultánea de 18 mil personas, y donde se espera la participación de más de 40 mil asistentes a lo largo del día.

"Creemos que el día de hoy habrá una gran demanda, así que vayan pensando con quién quieren pasar a ver los 2 partidos. Nosotros estaremos informando: mientras haya espacio se va a mantener el semáforo en verde. Pero recuerden que si el semáforo pasa a amarillo, ya recomendamos estar pensando en otro lugar (para ver los partidos) y si está en rojo, definitivamente mejor elegir otro lugar para ver los partidos. Recuerden que es totalmente gratuito, que hay que llegar ligeros, no llevar nada en la mano para que puedan ingresar sin problema. Y, pues, bueno, estamos felices de recibirles en el FIFA fan festival", resaltó la alcaldesa.

"Tenemos una capacidad de 18 mil personas de manera simultánea. Pero nosotros hemos planeado este festival para que pueda haber una circulación de personas. Entonces, ante esa demanda, la persona que llegue podrá entrar, pero conforme vayan llegando, van entrando. Si se llena el cupo, nosotros esperamos a que salga otra persona para dejar entrar a más personas", añadió Vero Delgadillo.

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Más de 17 mil elementos resguardan la celebración deportiva en Jalisco

La Sedeco también resaltó que Jalisco, "la sede más mexicana", cuenta con un estado de fuerza superior a 17 mil elementos estatales, federales y municipales de dependencias como el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal, C5, Comisaría de la Policía Vial, Protección Civil y Bomberos, Secretaría de Salud Jalisco y Policías Municipales, quienes vigilan .

"Se insta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales, así como descargar Jalisco Alerta, una aplicación multiservicio que permite difundir información oficial relacionada con protección civil, movilidad, transporte, seguridad, salud, turismo, hospedaje y servicios de interés para la población y visitantes".

Para dar información oportuna, orientación o recibir reportes, la Línea Salud Jalisco está activa al servicio de la población y ofrece servicio bilingüe, en el número telefónico 33-3823-3220.

Habrá más actividades en el FIFA Fan Fest

Por otra parte, la Sedeco destacó el resto de las actividades en torno al FIFA Fan Festival™, que se extienden de Plaza de la Liberación al corredor que conecta Teatro Degollado y Plaza Fundadores, así como la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres. El acceso es gratuito, sin registro previo, y los menores de edad deberán ingresar acompañados de un adulto.

También se vive la primera experiencia artesanal en vivo en el Portal de Artesanías de Jalisco, en la que las y los visitantes que asistan a este espacio podrán conocer de cerca algunas de las artesanías más representativas de Jalisco, así como apreciar el talento, la dedicación y el trabajo que impulsa al sector artesanal de nuestro estado.

Estas son las experiencias artesanales en vivo previstas para este fin de semana en el Fan Fest

Viernes | 3:00 p.m. a 6:00 p.m.

Marco Antonio Gutiérrez – Cincelado.

Sábado | 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

Zenón Pajarito – Barro Canelo.

Domingo | 12:00 p.m. a 3:00 p.m.

Rosa Estela Sánchez – Cartonería.

Por la noche, las y los visitantes del FIFA Fan Festival™ Guadalajara se podrán dar cita para el encuentro Corea del Sur contra Chequia, a las 20:00 horas, que se disputará en el Estadio Guadalajara.

La agenda, calendarios y horarios diarios se podrán consultar en https://guadalajarafwc26.com/es/fifa-fan-festival.

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NA