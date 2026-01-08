Este jueves 8 de enero, fue formalmente inaugurada la modernización de la Carretera a El Zapote, obra que mejorará la conectividad entre Adolf B. Horn y Carretera a Chapala, así como al corredor que conecta con El Salto.

La obra de poco más de 45 mil metros cuadrados de pavimento tiene una inversión de 149.5 millones de pesos, que incluyen, además de la carpeta de rodamiento, la construcción de dos mil 607 metros cuadrados de banquetas, 237 luminarias, señalización vertical y horizontal y la incorporación de 111 árboles.

“En esta inversión histórica, además, la Zona Valles pudo tener una inversión de más de 700 millones de pesos, y solo en esta carretera, cerca de 150 mil millones que pudimos invertir de manera multianual. ¿Qué significa? Que es una carretera que no solo se reconstruyó desde sus bases, sino que también va a poder tener mantenimiento permanente en los próximos dos años, para que se encuentre en buen estado”, dijo el alcalde del municipio, Gerardo Quirino Velázquez, durante la inauguración de la intervención.

Por otra parte, afirmó, buscará reunirse en los próximos días con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, para presentarle la propuesta que permita ampliar esta vía a cuatro carriles (dos de ida y dos de vuelta), considerando la importancia que tendrá para las conexiones con el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, y el nuevo ingreso que se construirá por Adolf B. Horn.

"En este gobierno hemos sabido ponernos de acuerdo para poner a las personas en el centro. Me da mucho gusto, y además mucho orgullo de decirles que por segundo año consecutivo, sacamos, por ejemplo, un presupuesto por unanimidad de todas las fuerzas políticas. Aquí no hay colores, aquí lo que hay es un compromiso con la gente de nuestro municipio y todos sumamos esfuerzos y trabajo en equipo", manifestó Quirino Velázquez.

Una inversión histórica de más de dos mil millones de pesos

René Caro, coordinador General de Gestión del Territorio del ayuntamiento de Tlajomulco, destacó que una de las apuestas más importantes de este gobierno municipal es la infraestructura, con una inversión histórica de más de dos mil millones de pesos el año pasado "y que seguirá el mismo ritmo en este año 2026".

"Y uno de los ejes más importantes de esta apuesta por la infraestructura es precisamente la infraestructura de las vialidades en las que nos movemos, y estamos hablando de vialidades que mejoran la vida de las personas de las localidades, en este caso de Zapote del Valle y todas las personas que habitan en esta zona, pero también de la movilidad que tiene que ver con el acceso al transporte público, y por supuesto, el acceso a los empleos, el acceso a las empresas a las industrias, que particularmente en este corredor de Carretera a Chapala tiene una presencia muy importante", destacó el coordinador.

Asimismo, reafirmó que la zona tiene una gran posibilidad de conectarse de una manera más segura y eficiente “con toda la actividad de la avenida Adolf B. Horn y la Carretera a Chapala, recientemente intervenida por el Gobierno del Estado”.

"Esta avenida la rehabilitamos completamente, la reconstruimos totalmente desde la base la estructura del pavimento. Los asfaltos son nuevos, pero no solo eso, esta vialidad también le funciona a las personas que habitan por aquí, ya tienen todas las condiciones y una realidad urbana. Esto es, ya que tiene banquetas, accesibles, por supuesto, tiene crucero seguros, tiene alumbrado, tiene arbolado, de manera que funcione tanto para las personas que puedan cruzar y que puedan caminar por la vialidad, como, por supuesto, todos los vehículos del transporte público, la carga, las industrias, que puedan hacer uso seguridad de esta vialidad", finalizó el coordinador.

¿Qué zonas serán beneficiadas?

Las zonas beneficiadas gracias a esta intervención son:

Paseos del Valle

Los Cántaros

La Nueva Esperanza

Zapote del Valle y la zona de Aviación General, entre otras,

Además, las conexiones también mejoraran entre el Área Metropolitana de Guadalajara, Chapala y la zona industrial de El Salto.

La obra fue bendecida por el sacerdote de la comunidad

Previo al corte del listón inaugural la obra fue bendecida por el sacerdote de la comunidad, originario de Zapote del Valle, el padre Juan Carlos Pérez López.

Durante la inauguración de la obra, además, estuvieron presentes representantes vecinales y ejidales, así como de empresarios clave de la zona, quienes coincidieron en la importancia que tiene esta vía no solo para la movilidad de las familias con puntos clave de Concepción del Valle, sino también con puntos estratégicos de la ciudad como los ya mencionados.

Más información de la obra

A continuación, te decimos más detalles de la obra:

Modernización de la Carretera a El Zapote – Corredor Chapala

• Proyecto: Modernización integral de la Carretera a El Zapote

• Corredor estratégico: Corredor Chapala

• Ubicación: De Av. Adolf B. Horn Jr. a la Carretera Guadalajara–Chapala, Zapote del Valle

Las cifras:

• Longitud intervenida: 8.1 kilómetros

• Monto de inversión: ~149.5 millones de pesos

• Tipo de obra: Intervención integral (no obra parcial)

• Horizonte de mantenimiento: 3 años continuos

Plan estratégico

• Conexión directa con Adolf B. Horn y Carretera Guadalajara–Chapala

• Ruta clave para la movilidad diaria de miles de personas

• Unión de la Zona Valle con el sur de la ciudad

• Fortalecimiento del ingreso sur y entorno del aeropuerto

• Infraestructura permanente para movilidad, seguridad y desarrollo

• Aporte municipal a la infraestructura metropolitana, a la altura de eventos internacionales

Acciones realizadas

• Reconstrucción total del pavimento asfáltico

• Limpieza y desmonte de taludes

• Correcciones geométricas para mayor seguridad vial

• Construcción de banquetas

• Incorporación de nuevo alumbrado público

• Señalamiento horizontal y vertical

• Colocación de arbolado urbano

• Programa de mantenimiento continuo

