Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 9 de enero de 2026

El clima en Chapala para este viernes 9 de enero anticipa que estará con muy nuboso con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 51%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Sábado 10 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Domingo 11 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Lunes 12 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Miércoles 14 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Jueves 15 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

