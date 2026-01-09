Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 9 de enero de 2026

El clima en El Salto para este viernes 9 de enero anticipa que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 24%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 9 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 10 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Domingo 11 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Lunes 12 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12

