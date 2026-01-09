Viernes, 09 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 9 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 9 de enero de 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 9 de enero de 2026

El clima en El Salto para este viernes 9 de enero anticipa que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 24%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 9 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 10 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Domingo 11 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Lunes 12 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Mazamitla
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Chapala
Clima en Tapalpa
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Monterrey
Clima en Tlaquepaque
Clima en Ciudad de México
Clima en Cancún
Clima en Guadalajara
Clima en Zapopan

Temas

  • Clima en El Salto
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones