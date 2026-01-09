Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 9 de enero de 2026

El clima en El Salto para este viernes 9 de enero anticipa que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 24%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 9 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Sábado 10 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Domingo 11 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Lunes 12 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Viernes 16 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Zapopan