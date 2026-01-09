Viernes, 09 de Enero 2026

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 9 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

Redacción web

El clima en Guadalajara para este viernes 9 de enero determina que estará con algo de nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Sábado 10 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Domingo 11 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Lunes 12 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Miércoles 14 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Jueves 15 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

