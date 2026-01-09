Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 9 de enero de 2026

El clima en Guadalajara para este viernes 9 de enero determina que estará con algo de nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Sábado 10 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11Domingo 11 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Lunes 12 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11Miércoles 14 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Jueves 15 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Chapala