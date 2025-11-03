Inauguran el nuevo centro integral de cuidados de Zapopan

Con una inversión de 4.6 millones de pesos y con el objetivo de atender a mil 500 personas cuidadoras que forman parte del programa Nos Toca Cuidar, esta tarde se inauguró el nuevo centro integral de cuidados en la colonia Indígena, en la comunidad de San Juan de Ocotán, en Zapopan.

En este espacio se ofrecerá atención psicológica, emocional y jurídica, así como terapias físicas, talleres, actividades y cursos. También habrá terapias grupales, consultas nutricionales, ontológicas y de podología, y un espacio de lavandería para apoyar en las labores del hogar, que impulsarán el bienestar de la comunidad y la reconstrucción del tejido social, explicó Patricia Yokogawa Teraoka, directora de Cuidados del municipio.

Te recomendamos: Mery Pozos presentará reserva para ajustar presupuesto de UdeG

Este centro cuenta con una biblioteca, ludoteca, estancia infantil, salas de juegos, oficinas, un consultorio dental y una sala de usos múltiples. En tanto, el programa Nos Toca Cuidar inició en 2022 con un presupuesto de 500 mil pesos, pero ahora ha crecido hasta 15 millones de pesos en tres años.

“Inauguramos este centro integral de cuidados para dejar claro que los cuidados no son un asunto privado. Son una cuestión pública, son una cuestión política, porque cuando los cuidados faltan, lo que se rompe no es una familia, se rompe el tejido social. Y cuando los cuidados se reconocen, se valoran y se comparten, entonces sí puede florecer una sociedad más justa, más libre y más igualitaria”, dijo la coordinadora general de construcción de comunidad de Zapopan, María Gómez Rueda.

Por su parte, la diputada local por el distrito 6, Gabriel Cárdenas, anotó que el derecho a cuidar y ser cuidado está reconocido en la Constitución de Jalisco, y con este nuevo centro Zapopan se ubica a la vanguardia con un espacio innovador y único en su tipo.

Apuntó que se busca que las personas cuidadoras tengan tiempo “para vivir, no para sobrevivir”, pues se estima que en México una de cada tres mujeres destina más de 40 horas semanales al trabajo de cuidados.

“La estadística dice, que me atrevo a decir que es mayor, que tres de cada 10 mujeres no pueden estudiar, no pueden cumplir sus sueños, no pueden ir al hospital a hacerse un chequeo, siquiera. No pueden ir a una terapia psicológica porque no tienen tiempo para cumplir sus sueños. Entonces, este centro es una herramienta para la autonomía, para la libertad, para el profundo reconocimiento que hacen todos los días”, comentó.

Maria Antonia Alvarado, cuidadora, agradeció la apertura de este espacio y todos los servicios que ofrecerá. Mencionó que ahora se reconoce su trabajo y se está construyendo una red de apoyo entre las familias y el Gobierno municipal.

Por último, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, recordó que este lugar era destinado para eventos privados, pero se logró recuperar el edificio y convertirlo en este centro integral de cuidados. Con ello, se avanza en el cumplimiento de los compromisos que realizó durante la campaña electoral, destacó.

“Las mujeres son el pilar de nuestra sociedad, y seguirán siéndolo de por vida. Esta agenda de cuidados es una de las más interesantes [...]. Se invirtieron 4.6 millones de pesos, lo tengo que decir por la parte protocolaria, pero yo me iría más a todo lo que va a servir. Son el mejor dinero invertido en el que las mujeres traigan a sus seres queridos, se distraigan, aprendan y cumplan sus sueños”, finalizó.

NA