Estas son las mejores cafeterías de Guadalajara, según The Best Coffee Shops

Conoce las diez cafeterías de Guadalajara que son parte del selecto listado “Las cien”

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estas son las cafeterías de Guadalajara que forman parte de "las mejores cien" de The Best Coffee Shops México. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Hace unas semanas, la revista The Best Coffe Shops México publicó el listado “Las cien”, el cual está formado por las mejores cafeterías en 2025 de México, y en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se encuentran varios de estos negocios referentes en el café a nivel nacional.

El listado se acordó luego de miles de tazas compartidas y más de 3 mil votos contados. Jalisco resaltó por su presencia con hasta diez cafés distintos que deberías probar si te consideras un amante de esta icónica bebida.

A continuación la lista sin orden jerárquico de ningún tipo.

Estas son las mejores cafeterías de Guadalajara, según The Best Coffe Shops México

Café 5PM

  • Dirección: Av Guadalupe 5181-B, Jardines de Guadalupe en Zapopan
  • Horario: Lunes y martes de 17:00 a 23:00 horas y jueves a domingo de 09:00 a 23:00 horas con cierre temporal de 14:00 a 17:00 horas.
View this post on Instagram

A post shared by 5pm (@cafe_5pm)

Café Palreal

  • Dirección 1: C. Lope de Vega 113, Arcos Vallarta en Guadalajara
  • Dirección 2:  C. Colonias 221, Col Americana en Guadalajara
  • Horario: Lunes a sábado de 08:00 a 23:00 horas
  • Horario 2: Lunes a sábado de 08:00 a 19:30 horas y domingo de 08:00 a 17:30 horas
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por PALREAL (@_palreal_)

Culca

  • Dirección: Avenida Ignacio L Vallarta 3024 en Guadalajara
  • Dirección 2: Avenida Montevido 3075-A en Guadalajara
  • Horario 1: Lunes a viernes de 07:00 a 19:00 horas y sábado y domingo de 8:00 a 14:00 horas.
  • Horario 2: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas y sábado y domingo de 8:00 a 14:00 horas.

Dan's Café

  • Dirección: Avenida Guadalupe 1140 en la colonia Chapalita en Zapopan
  • Horario: Lunes a sábado de 09:00 a 20:00 horas

El Terrible Juan

  • Dirección 1: Colonias 440 en la colonia Americana de Guadalajara
  • Dirección 2: Avenida Tepeyac 1115b en la colonia Chapalita de Zapopan
  • Dirección 3: Avenida Rubén Darío 1531a en la colonia Providencia de Guadalajara
  • Dirección 4: Rafael Sanzio 525A en la colonia La Estancia de Zapopan
  • Horario: Lunes a sábado de 08:00 a 20:00 horas

Enora

  • Dirección: Avenida Aurelio Ortega 515 en colonia Los Maestros de Zapopan
  • Horario: Lunes de 08:00 a 14:00 horas; martes a sábado de 08:00 a 23:00 horas y domingo de 08:00 a 18:00 horas

Gabinete

  • Dirección: Libertad 1698 en la colonia Americana de Guadalajara
  • Horario: Lunes a sábado de 08:00 a 22:00 horas con descanso en martes y domingo de 08:00 a 20:00 horas

Matraz café

  • Dirección: Buenos Aires 2679 en la colonia Providencia de Guadalajara
  • Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas y sábados de 09:00 a 17:00 horas

Sismo café

  • Dirección: Juan Manuel 1210, en la colonia Americana de Guadalajara
  • Horario: Lunes a viernes de 08:30 a 19:00 horas y sábado y domingo de 8:30 a 17:00 horas.

Taller de espresso café

  • Dirección 1: Avenida Miguel Hidalgo y Costilla 1586 en colonia Americana
  • Dirección 2: Avenida Enrique Ladrón de Guevara 3023 en Paseos del Sol
  • Dirección 3: Avenida Periférico Norte Manuel Gómez Morín 1695 - PB dentro de la Librería Carlos Fuentes
  • Dirección 4: Avenida Pablo Neruda 3107-Local 8 en la colonia Providencia de Guadalajara
  • Dirección 5: Calle Eva Briseño 250 en Loma Blanca, Zapopan
  • Dirección 6: En el Teatro Galerías de Zapopan
  • Dirección 7: Avenida Manuel Acuña 1757 en Ladrón de Guevara en Guadalajara
  • Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas y sábado de 09:00 a 14:00 horas



