Estas son las mejores cafeterías de Guadalajara, según The Best Coffee Shops

Hace unas semanas, la revista The Best Coffe Shops México publicó el listado “Las cien”, el cual está formado por las mejores cafeterías en 2025 de México, y en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se encuentran varios de estos negocios referentes en el café a nivel nacional.

El listado se acordó luego de miles de tazas compartidas y más de 3 mil votos contados. Jalisco resaltó por su presencia con hasta diez cafés distintos que deberías probar si te consideras un amante de esta icónica bebida.

A continuación la lista sin orden jerárquico de ningún tipo.

Estas son las mejores cafeterías de Guadalajara, según The Best Coffe Shops México

Café 5PM

Dirección: Av Guadalupe 5181-B, Jardines de Guadalupe en Zapopan

Horario: Lunes y martes de 17:00 a 23:00 horas y jueves a domingo de 09:00 a 23:00 horas con cierre temporal de 14:00 a 17:00 horas.

Café Palreal

Dirección 1: C. Lope de Vega 113, Arcos Vallarta en Guadalajara

Dirección 2: C. Colonias 221, Col Americana en Guadalajara

Horario: Lunes a sábado de 08:00 a 23:00 horas

Horario 2: Lunes a sábado de 08:00 a 19:30 horas y domingo de 08:00 a 17:30 horas

Culca

Dirección: Avenida Ignacio L Vallarta 3024 en Guadalajara

Dirección 2: Avenida Montevido 3075-A en Guadalajara

Horario 1: Lunes a viernes de 07:00 a 19:00 horas y sábado y domingo de 8:00 a 14:00 horas.

Horario 2: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas y sábado y domingo de 8:00 a 14:00 horas.

Dan's Café

Dirección: Avenida Guadalupe 1140 en la colonia Chapalita en Zapopan

Horario: Lunes a sábado de 09:00 a 20:00 horas

El Terrible Juan

Dirección 1: Colonias 440 en la colonia Americana de Guadalajara

Dirección 2: Avenida Tepeyac 1115b en la colonia Chapalita de Zapopan

Dirección 3: Avenida Rubén Darío 1531a en la colonia Providencia de Guadalajara

Dirección 4: Rafael Sanzio 525A en la colonia La Estancia de Zapopan

Horario: Lunes a sábado de 08:00 a 20:00 horas

Enora

Dirección: Avenida Aurelio Ortega 515 en colonia Los Maestros de Zapopan

Horario: Lunes de 08:00 a 14:00 horas; martes a sábado de 08:00 a 23:00 horas y domingo de 08:00 a 18:00 horas

Gabinete

Dirección: Libertad 1698 en la colonia Americana de Guadalajara

Horario: Lunes a sábado de 08:00 a 22:00 horas con descanso en martes y domingo de 08:00 a 20:00 horas

Matraz café

Dirección: Buenos Aires 2679 en la colonia Providencia de Guadalajara

Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas y sábados de 09:00 a 17:00 horas

Sismo café

Dirección: Juan Manuel 1210, en la colonia Americana de Guadalajara

Horario: Lunes a viernes de 08:30 a 19:00 horas y sábado y domingo de 8:30 a 17:00 horas.

Taller de espresso café

Dirección 1: Avenida Miguel Hidalgo y Costilla 1586 en colonia Americana

Dirección 2: Avenida Enrique Ladrón de Guevara 3023 en Paseos del Sol

Dirección 3: Avenida Periférico Norte Manuel Gómez Morín 1695 - PB dentro de la Librería Carlos Fuentes

Dirección 4: Avenida Pablo Neruda 3107-Local 8 en la colonia Providencia de Guadalajara

Dirección 5: Calle Eva Briseño 250 en Loma Blanca, Zapopan

Dirección 6: En el Teatro Galerías de Zapopan

Dirección 7: Avenida Manuel Acuña 1757 en Ladrón de Guevara en Guadalajara

Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas y sábado de 09:00 a 14:00 horas

OB