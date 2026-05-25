INAPAM tiene descuento en estas estéticas de Jalisco para adultos mayores

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) actualizó su directorio de beneficios del rubro "Vestido y Hogar" para el mes de abril de 2026, y reveló una excelente noticia para todos los residentes del estado de Jalisco.

A partir de la página 60 de este documento oficial que puedes checar gratis ACÁ, el organismo detalla una lista precisa de estéticas y salones de belleza que ofrecen descuentos exclusivos para las personas de la tercera edad. Esta iniciativa estratégica busca aliviar el bolsillo de los adultos mayores mientras fomenta su bienestar integral, su autoestima y su cuidado personal en diversos municipios de la región occidente del país.

¿Qué estéticas ofrecen descuentos en Jalisco con la credencial del INAPAM?

Los establecimientos jaliscienses registrados en el padrón aplican rebajas directas que oscilan entre el 5% y el 50% en sus servicios regulares de belleza.

Destacan negocios clave como la Estética Abby, ubicada en el municipio de Tepatitlán de Morelos, que otorga hasta un 10% de descuento a sus visitantes, y la Estética Unisex Hilda en Zapotlán el Grande, con un 5% de rebaja garantizada.

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Asimismo, locales como la Estética Unisex D Judith y la Estética Capel y Dorate, situadas en San Martín de Hidalgo, sorprenden a la comunidad con descuentos del 50%, lo que representa un ahorro verdaderamente significativo para los usuarios frecuentes.

El impacto directo en la economía de la tercera edad

Acceder a estas atractivas promociones requiere un proceso sumamente sencillo y directo en cualquiera de los establecimientos participantes. Los beneficiarios únicamente deben mostrar su credencial vigente del INAPAM al momento de solicitar el cobro del servicio de corte de cabello, peinado, tinte o tratamiento capilar.

Los dueños y administradores de las estéticas aplican la reducción al instante en la cuenta final, sin exigir trámites adicionales, copias de documentos ni tiempos de espera prolongados, garantizando así una experiencia fluida, digna y respetuosa para todos los clientes mayores.

Esta estrategia comercial beneficia simultáneamente a los consumidores de la tercera edad y a los emprendedores locales del estado de Jalisco . Los adultos mayores logran mantener sus rutinas de higiene y belleza con un presupuesto mucho menor, lo que impacta positivamente en su salud emocional.

Por su parte, los salones de belleza aseguran una clientela leal y constante que recomienda sus servicios de boca en boca. Además, la inclusión de negocios de barrio en el padrón oficial del gobierno fortalece la economía circular de los municipios que se encuentran fuera del Área Metropolitana de Guadalajara.

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¿Por qué el INAPAM impulsa estos descuentos ahora?

La publicación del directorio de abril 2026 responde a una demanda histórica de los adultos mayores por diversificar los apoyos económicos mucho más allá de los sectores tradicionales de la salud y el transporte público.

Durante años, el INAPAM concentró sus convenios en farmacias y líneas de autobuses, pero los estudios científicos recientes sobre el envejecimiento activo demostraron que el cuidado personal influye drásticamente en la salud mental y la prevención de la depresión.

Por ello, el Gobierno Federal intensificó las alianzas estratégicas con el sector privado dentro del rubro de "Vestido y Hogar" para cubrir estas necesidades psicológicas y sociales de forma efectiva.

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Requisitos indispensables para aprovechar el programa

Las personas que aún no cuentan con este valioso documento oficial pueden tramitarlo rápidamente en los múltiples módulos de la Secretaría de Bienestar distribuidos en Jalisco.

El solicitante debe presentar un acta de nacimiento legible, una identificación oficial vigente, la Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada, un comprobante de domicilio reciente y una fotografía tamaño infantil.

El personal capacitado del instituto procesa la información el mismo día y entrega la tarjeta plástica sin costo alguno, habilitando al usuario para disfrutar de las estéticas y miles de negocios más de manera inmediata.

JM