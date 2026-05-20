INAPAM: ¿Cómo registrarse para acceder al pago triple en 2026?

En los últimos días, en redes sociales y diversos medios de comunicación se popularizó un supuesto “pago triple” que ofrece el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) a sus beneficiarios, l o que llevó a miles de personas a preguntarse qué deben hacer o qué requisitos deben cumplir para recibir este depósito.

Aunque es cierto que algunos adultos mayores pueden acceder a un pago triple, es importante aclarar que este beneficio no proviene directamente del INAPAM, sino de la combinación de distintos programas sociales y laborales dirigidos a personas de la tercera edad.

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El primero de ellos es el programa de Vinculación Productiva del INAPAM, una iniciativa creada para facilitar el acceso de los adultos mayores a empleos formales remunerados , donde pueden recibir prestaciones y beneficios como aguinaldo y reparto de utilidades.

Para obtener el llamado “pago triple”, los beneficiarios también deben estar inscritos en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, programa social que entrega apoyos económicos bimestrales para contribuir a la calidad de vida de este sector de la población.

Las personas que formen parte de ambas iniciativas podrían recibir durante 2026 tres ingresos compuestos por la pensión correspondiente, el salario derivado de su actividad laboral y el pago de utilidades (PTU).

¿Dónde registrarse para recibir el pago triple?

Las personas interesadas en formar parte del programa de Vinculación Productiva deben ingresar al portal oficial del INAPAM y localizar el módulo de atención más cercano para iniciar el trámite.

Posteriormente, deberán acudir a un Módulo de Vinculación Productiva, llenar la solicitud correspondiente y participar en una entrevista con el personal encargado. Dependiendo del tipo de empleo asignado, el pago puede variar, ya que puede realizarse por hora, jornada o día laborado.

En el caso de la Pensión Bienestar, los interesados deberán mantenerse atentos a la próxima convocatoria de registro, la cual podría abrirse en los próximos meses.

Después deberán realizar el trámite correspondiente presentando los siguientes documentos:

Tener 65 años cumplidos

Ser mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización con domicilio actual en la República Mexicana

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente: credencial para votar, credencial INAPAM, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o carta de identidad

CURP de impresión reciente

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: teléfono, luz, gas, agua o predial

Teléfono de contacto (celular y de casa)

¿Qué otros beneficios ofrece la tarjeta INAPAM?

Además a esto se suma la posibilidad de acceder a programas laborales y apoyos sociales, la tarjeta INAPAM brinda descuentos permanentes en diferentes establecimientos y servicios en todo el país.

Entre los beneficios más destacados se encuentran descuentos en transporte público y foráneo, consultas médicas, medicamentos, estudios clínicos, restaurantes, supermercados, actividades culturales, hoteles y tiendas de ropa.

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Asimismo, el instituto mantiene convenios con empresas y gobiernos locales para ampliar los apoyos disponibles para los adultos mayores, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y promover un envejecimiento más activo e independiente.

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