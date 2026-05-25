Reforzarán programa de cultura de la paz en escuelas para prevenir el reclutamiento forzado

Luego de que la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas de Jalisco detectó que en las inmediaciones de centros universitarios de la Universidad de Guadalajara ocurren casos de reclutamiento forzado de estudiantes al crimen organizado, el secretario de Educación estatal, Juan Carlos Flores Miramontes, anunció que se reforzarán el programa de cultura de la paz durante el periodo vacacional.

La estrategia también contempla evitar situaciones como la venta de drogas al exterior de planteles educativos, tras la captura de un presunto narcomenudista al exterior de la Preparatoria 12, en el complejo universitario de la colonia Olímpica, en Guadalajara, el pasado viernes.

Explicó que las acciones se enfocan en la prevención. Trabajan en identificar todos los riesgos y situaciones a las que se enfrentan los estudiantes, en coordinación con la Fiscalía de Jalisco y distintas dependencias del Gobierno estatal.

"Hemos afinado nuestra guía de seguridad total, guía que se reforzará en el verano para volverla a publicar con todos los elementos de precaución. Muy importante el tema de la seguridad digital: la mayoría de estos engaños, porque son engaños, invitaciones a laborar, cuestiones que tienen que llamar la atención de padres, profesores y alumnos", dijo.

"Cualquier oferta que parezca muy buena para ser verdad. Cualquier cuestión que no se centre en tener la información objetiva y concreta, hay que estar muy al pendientes. Estos cursos se hacen en distintas esferas, tanto desde los más pequeñitos, en la educación básica, pero se intensifica más en la educación superior, en preparatorias", agregó.

El programa Prevención para la Paz del Gobierno del Estado ofrece cursos, talleres y capacitaciones en seguridad, legalidad, toma de decisiones informadas y prevención de riesgos asociados a delitos. Se busca intervenir de forma temprana en el desarrollo de los menores jaliscienses de planteles educativos con el contacto cercano con instituciones de seguridad y fomentando la corresponsabilidad ciudadana.

Las jornadas se llevan a cabo con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno. Están enfocadas en zonas con mayor vulnerabilidad y se espera reforzar la confianza de los estudiantes hacia el Estado, garantizar espacios educativos seguros donde confluyan la paz, la convivencia y el correcto desarrollo de los menores.

Como parte de esta estrategia, durante la entrega de la Escuela Primaria Oblatos, en Guadalajara, el secretario Flores Miramontes enfatizó en la necesidad de inculcar valores y carácter a las niñas, niños y adolescentes jaliscienses desde el hogar.

MF