INAPAM confirma que estos adultos mayores con la credencial pueden recibir un pago especial el 30 de mayo

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) anunció que un grupo específico de beneficiarios recibirá un depósito extraordinario en sus cuentas. Este dinero no es un bono asistencial de última hora, sino un derecho laboral legítimo que debe entregarse a más tardar el 30 de mayo de 2026.

Este ingreso extra corresponde a la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), un beneficio muy esperado cada año. Según la Ley Federal del Trabajo (LFT), las empresas en México tienen la obligación constitucional de repartir una parte de sus ganancias anuales entre todos sus empleados formales.

Para acceder a este importante beneficio económico, los adultos mayores deben formar parte del programa de Vinculación Productiva. Esta exitosa iniciativa del Gobierno de México permite a las personas de la tercera edad reincorporarse al mercado laboral formal, ocupando puestos con sueldos dignos, horarios flexibles y todas las prestaciones.

¿Qué adultos mayores cobran este dinero el 30 de mayo?

El pago especial está destinado exclusivamente a los adultos mayores con credencial vigente que trabajen bajo un esquema de subordinación formal. Es un requisito legal indispensable que hayan laborado por lo menos 60 días durante el año fiscal anterior para tener el derecho irrenunciable a este cobro.

Es vital aclarar una de las confusiones más comunes que circulan actualmente en redes sociales: el INAPAM no es una institución bancaria ni deposita este dinero de forma directa. Son las propias empresas empleadoras las únicas responsables de realizar la transferencia correspondiente a la cuenta de cada trabajador mayor de 60 años.

¿Dónde se deposita este pago del INAPAM?

Por lo tanto, este depósito de utilidades llegará directamente a la misma tarjeta bancaria donde el adulto mayor recibe su salario quincenal o mensual. Las autoridades recomiendan ampliamente verificar que la cuenta de nómina se encuentre activa y sin bloqueos administrativos para evitar cualquier tipo de contratiempo financiero.

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Recuerda que si la empresa para la que trabajas generó ganancias y está constituida como persona moral, el límite legal para pagarte es el último día de mayo. En caso de que tu empleador sea una persona física con actividad empresarial, el plazo oficial se extiende hasta finales del mes de junio.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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