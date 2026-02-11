Esta es la multa de tránsito más cara de Guadalajara: Pagarás 6 mil pesos por este motivo

Los malos hábitos a la hora de conducir son uno de los principales problemas viales en las ciudades. Específicamente en Guadalajara, Jalisco, son varias las infracciones que, si se infringen, pueden llegar a afectar gravemente el bolsillo de los automovilistas, al mismo tiempo que la seguridad vial.

algunas de las multas más comunes son el uso del teléfono al conducir, y no tener puesto el cinturón de seguridad. No obstante, la infracción de tránsito que más se repite no está directamente relacionada a las conductas anteriores, sino a una práctica que muchas personas no toman en cuenta.

La ciudad tapatía acumuló 200 mil 734 sanciones viales en tan solo 11 meses. De esta cifra, alrededor del 43.43% corresponde a una misma infracción, a continuación te explicamos.

¿Cuál es la multa de tránsito más cara de Guadalajara?

La infracción más común en Guadalajara, que muchos no toman en cuenta, es estacionar el vehículo sobre la línea amarilla o en intersecciones de las calles. Esto, además de ser muy constante, representa un gran riesgo para peatones y automovilistas.

Estas multas se registran en todo el municipio, pero la mayor cantidad de sanciones se concentran en la zona centro y áreas comerciales. Esto se debe a la alta demanda de espacios para estacionarse en las zonas mencionadas, provocando que muchos automovilistas dejen sus autos en lugares prohibidos, sin tomar en cuenta la movilidad ajena y la seguridad vial.

Es importante tomar en cuenta que la línea amarilla indica las áreas restringidas en la vialidad. Al momento de invadirla, el espacio destinado a la circulación de los vehículos se reduce, y se aumenta el riesgo de accidentes.

Por su parte, en las intersecciones el peligro es aún mayor, pues se entorpece la visibilidad y afecta a peatones y conductores. Según con la Dirección de Movilidad y Transporte municipal, la infracción no es solo una falta administrativa, se trata de una conducta que llega a limitar la circulación de zonas con un alto flujo de vehículos y personas.

¿Cuáles son otras infracciones frecuentes?

No pagar el estacionamiento en la vía pública, es decir, los parquímetros es la segunda conducta inadecuada más frecuente en la ciudad, que representó 62 mil 680 multas en el mismo periodo de tiempo.

La tercera sanción más frecuente representa, y por la que s e pueden llegar a pagar montos de hasta 6 mil 362 pesos, son las correspondientes a la Clave V, que son consideradas las más graves.

Estas multas se aplican por estacionarse sobre banquetas, ciclovías, pasos peatonales, andadores y espacios destinados a vehículos de emergencia. Se reportaron alrededor de 36 mil sanciones de este tipo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL