En redes sociales se viralizó el video en el que se observa cómo una persona realizó un salto en paracaídas desde la terraza “Rooftop Bar 360”, ubicada en el piso 41 del Hotel Riu.

¿Cuánto tiempo estará clausurado el “Rooftop Bar 360” del Hotel Riu?

Tras el arriesgado suceso, el “Rooftop Bar 360” del Hotel Riu fue clausurado por las autoridades del municipio de Guadalajara. El lugar estará fuera de servicio hasta que se acredite plenamente el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas y se cuente con los protocolos necesarios para operar sin poner en riesgo a las personas.

Ante el incumplimiento de la ley por el salto de una persona desde la terraza del Hotel Riu, se inició una ivestigación para identificar y proceder conforme a la ley contra quien realizó la arriesgada actividad y quienes estuvieron implicadas en ella.

¿Por qué razones puede ser clausurado un negocio?

Como fue el caso de la terraza del Hotel Riu, un negocio puede ser clausurado por incumplimiento de medidas de seguridad; en otras palabras, cuando se detecta un riesgo para trabajadores o clientes, las autoridades pueden suspender actividades de inmediato, sin necesidad de esperar a que ocurra un accidente.

Otras de las posibles razones por las que se puede clausurar un negocio son:

Falta de permisos o irregularidades administrativas

Riesgos a la salud o incumplimiento de normas sanitarias

Violaciones a derechos de consumidores

Incumplimiento de normas de seguridad y protección civil

Clausuras como medida preventiva

Si eres dueño de un negocio, es importante cumplir con las medidas necesarias de seguridad, así como otras normas para evitar su clausura.

