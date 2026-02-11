SICT incrementará trabajos de conservación en carreteras federales en Jalisco

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Jalisco informó que reforzará los trabajos de conservación periódica y rutinaria durante 2026 en las carreteras federales del estado.

La dependencia federal detalló que durante los primeros cinco meses del año se realizarán labores de repavimentación en 144 kilómetros de las carreteras San Luis Potosí–Guadalajara, Guadalajara–Tepic, Morelia–Guadalajara y Guadalajara–Chapala, entre otras.

La segunda etapa esta programada a mediados de año

La segunda etapa de obras de conservación periódica será programada a mediados de año y, en ella, se trabajará en 660 kilómetros más de carreteras federales en la entidad.

María Padilla Romo, directora general del Centro SICT Jalisco, destacó que parte de estos trabajos se efectuará con el Tren de Pavimentación que entregó el Gobierno federal a la entidad y otra parte a través de empresas contratistas.

Inician trabajos de conservación rutinaria

La funcionaria informó también que ya comenzaron los trabajos de conservación rutinaria, entre ellos, labores de bacheo, deshierbe y limpieza de cunetas y obras de drenaje, en los 2 mil 160 kilómetros de la red carretera federal de la entidad.

Te puede interesar: Buscan reducir el estrés de trabajadores de Zapopan con música y realidad virtual

Parte de este anuncio se dio durante un acto protocolario de firma del convenio de colaboración para la instalación de la Comisión Mixta 2026, para el trabajo conjunto entre la CMIC y el Centro SICT Jalisco.

El objetivo de este acuerdo es coordinar y sumar esfuerzos en áreas estratégicas que impulsen el desarrollo de la entidad y mejoren las condiciones de infraestructura en beneficio de la ciudadanía.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS