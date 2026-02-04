INAPAM: Estos son los hoteles en Jalisco con descuento para adultos mayores en 2026

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es un organismo público creado por el Gobierno de México con el objetivo de preservar la integridad y el bienestar de las personas de la tercera edad, a través de programas que los ayudan a participar activamente en la sociedad, así como mediante beneficios exclusivos que les facilitan el acceso a una mejor calidad de vida.Para cumplir este propósito, el instituto otorga la tarjeta INAPAM, un documento oficial que, además de servir como identificación, permite a los adultos mayores acceder a descuentos en diversos establecimientos y servicios en todo el país.En Jalisco, uno de los rubros más destacados en los que se ofrecen tarifas preferenciales es el sector hotelero, ya que el INAPAM reconoce el derecho de las personas adultas mayores a viajar y conocer nuevos lugares. Por ello, se promueven espacios dignos y seguros con costos accesibles.GuadalajaraSan JuliánSan Miguel el AltoSayulaChapalaPara acceder a este beneficio, los adultos mayores deben presentar su credencial INAPAM en físico, en buen estado y con los datos legibles. No se aceptan fotografías ni copias, por lo que es importante llevarla consigo al momento del registro.Cabe señalar que el descuento se aplica únicamente al acudir directamente a la recepción del hotel, ya que las plataformas de reserva en línea no contemplan esta opción.El beneficio está disponible durante todo el año; sin embargo, en días festivos o fechas especiales podría no aplicar. Por ello, se recomienda contactar previamente al establecimiento para conocer las condiciones específicas de cada promoción.El Directorio de Beneficios INAPAM 2026 incluye descuentos en transporte, alimentación, vestimenta, calzado, asesoría legal, servicios de salud y consulta médica, así como en espacios recreativos y educativos.Los establecimientos disponibles en Jalisco y en el resto del país pueden consultarse en el siguiente enlace oficial: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/beneficios-test. La tarjeta INAPAM representa una herramienta clave para que las personas adultas mayores puedan viajar, disfrutar y acceder a servicios esenciales a precios preferenciales. En Jalisco, los descuentos en hoteles facilitan el turismo accesible y promueven una mejor calidad de vida, reafirmando el compromiso del instituto con el bienestar y la inclusión de este sector de la población.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP