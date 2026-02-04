Miércoles, 04 de Febrero 2026

INAPAM: Estos son los hoteles en Jalisco con descuento para adultos mayores en 2026

El INAPAM ofrece tarifas preferenciales en distintos hoteles de Jalisco para fomentar el turismo accesible entre personas mayores de 60 años 

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Con la tarjeta INAPAM, personas de la tercera edad pueden hospedarse en hoteles de Jalisco con descuento. CANVA/ESPECIAL

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es un organismo público creado por el Gobierno de México con el objetivo de preservar la integridad y el bienestar de las personas de la tercera edad, a través de programas que los ayudan a participar activamente en la sociedad, así como mediante beneficios exclusivos que les facilitan el acceso a una mejor calidad de vida.

Para cumplir este propósito, el instituto otorga la tarjeta INAPAM, un documento oficial que, además de servir como identificación, permite a los adultos mayores acceder a descuentos en diversos establecimientos y servicios en todo el país.

En Jalisco, uno de los rubros más destacados en los que se ofrecen tarifas preferenciales es el sector hotelero, ya que el INAPAM reconoce el derecho de las personas adultas mayores a viajar y conocer nuevos lugares. Por ello, se promueven espacios dignos y seguros con costos accesibles.

Hoteles con descuento INAPAM en Jalisco

Guadalajara

  • Hotel de Mendoza S.A.
    Venustiano Carranza #16, colonia Centro, C.P. 44100
    Tarifa preferencial de $1,650.00

San Julián

  • Hotel Loma Bonita
    Prolongación Hidalgo #1260 Poniente, colonia Centro, C.P. 47170
    15% de descuento

San Miguel el Alto

  • Hotel Mesón de los Cristeros
    Francisco I. Madero #12, colonia Centro, C.P. 47140
    10% de descuento

Sayula

  • Hotel Gran Casa Sayula
    Independencia #62, colonia Centro, C.P. 49300
    25% de descuento
  • Hotel La Provincia
    Ramón Corona #65, colonia Centro, C.P. 49300
    5% de descuento
  • Hotel Mesón del Ánima
    Ávila Camacho #171 Oriente, colonia Centro, C.P. 49300
    10% de descuento

Chapala

  • Hotel Ajijic Plaza Suites
    Colón #33, colonia Ajijic Centro, C.P. 45920
    35% de descuento

¿Cómo obtener el descuento INAPAM en los hoteles de Jalisco?

Para acceder a este beneficio, los adultos mayores deben presentar su credencial INAPAM en físico, en buen estado y con los datos legibles. No se aceptan fotografías ni copias, por lo que es importante llevarla consigo al momento del registro.

Cabe señalar que el descuento se aplica únicamente al acudir directamente a la recepción del hotel, ya que las plataformas de reserva en línea no contemplan esta opción.

El beneficio está disponible durante todo el año; sin embargo, en días festivos o fechas especiales podría no aplicar. Por ello, se recomienda contactar previamente al establecimiento para conocer las condiciones específicas de cada promoción.

¿Qué otros lugares ofrecen descuentos con INAPAM en Jalisco?

El Directorio de Beneficios INAPAM 2026 incluye descuentos en transporte, alimentación, vestimenta, calzado, asesoría legal, servicios de salud y consulta médica, así como en espacios recreativos y educativos.

Los establecimientos disponibles en Jalisco y en el resto del país pueden consultarse en el siguiente enlace oficial: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/beneficios-test. 

La tarjeta INAPAM representa una herramienta clave para que las personas adultas mayores puedan viajar, disfrutar y acceder a servicios esenciales a precios preferenciales. En Jalisco, los descuentos en hoteles facilitan el turismo accesible y promueven una mejor calidad de vida, reafirmando el compromiso del instituto con el bienestar y la inclusión de este sector de la población.

