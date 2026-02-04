INAPAM: Estos son los hoteles en Jalisco con descuento para adultos mayores en 2026

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es un organismo público creado por el Gobierno de México con el objetivo de preservar la integridad y el bienestar de las personas de la tercera edad , a través de programas que los ayudan a participar activamente en la sociedad, así como mediante beneficios exclusivos que les facilitan el acceso a una mejor calidad de vida.

Para cumplir este propósito, el instituto otorga la tarjeta INAPAM, un documento oficial que, además de servir como identificación, permite a los adultos mayores acceder a descuentos en diversos establecimientos y servicios en todo el país.

Te puede interesar: INAPAM: Estos son todos los restaurantes con descuento en Jalisco

En Jalisco, uno de los rubros más destacados en los que se ofrecen tarifas preferenciales es el sector hotelero , ya que el INAPAM reconoce el derecho de las personas adultas mayores a viajar y conocer nuevos lugares. Por ello, se promueven espacios dignos y seguros con costos accesibles.

Hoteles con descuento INAPAM en Jalisco

Guadalajara

Hotel de Mendoza S.A.

Venustiano Carranza #16, colonia Centro, C.P. 44100

Tarifa preferencial de $1,650.00

San Julián

Hotel Loma Bonita

Prolongación Hidalgo #1260 Poniente, colonia Centro, C.P. 47170

15% de descuento

San Miguel el Alto

Hotel Mesón de los Cristeros

Francisco I. Madero #12, colonia Centro, C.P. 47140

10% de descuento

Sayula

Hotel Gran Casa Sayula

Independencia #62, colonia Centro, C.P. 49300

25% de descuento

Independencia #62, colonia Centro, C.P. 49300 25% de descuento Hotel La Provincia

Ramón Corona #65, colonia Centro, C.P. 49300

5% de descuento

Ramón Corona #65, colonia Centro, C.P. 49300 5% de descuento Hotel Mesón del Ánima

Ávila Camacho #171 Oriente, colonia Centro, C.P. 49300

10% de descuento

Chapala

Hotel Ajijic Plaza Suites

Colón #33, colonia Ajijic Centro, C.P. 45920

35% de descuento

¿Cómo obtener el descuento INAPAM en los hoteles de Jalisco?

Para acceder a este beneficio, los adultos mayores deben presentar su credencial INAPAM en físico, en buen estado y con los datos legibles. No se aceptan fotografías ni copias, por lo que es importante llevarla consigo al momento del registro.

Cabe señalar que el descuento se aplica únicamente al acudir directamente a la recepción del hotel, ya que las plataformas de reserva en línea no contemplan esta opción.

El beneficio está disponible durante todo el año; sin embargo, en días festivos o fechas especiales podría no aplicar. Por ello, se recomienda contactar previamente al establecimiento para conocer las condiciones específicas de cada promoción.

¿Qué otros lugares ofrecen descuentos con INAPAM en Jalisco?

El Directorio de Beneficios INAPAM 2026 incluye descuentos en transporte, alimentación, vestimenta, calzado, asesoría legal, servicios de salud y consulta médica, así como en espacios recreativos y educativos.

También puedes leer: INAPAM: Estas son las tortillerías de Jalisco con descuento en 2026

Los establecimientos disponibles en Jalisco y en el resto del país pueden consultarse en el siguiente enlace oficial: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/beneficios-test.

La tarjeta INAPAM representa una herramienta clave para que las personas adultas mayores puedan viajar, disfrutar y acceder a servicios esenciales a precios preferenciales. En Jalisco, los descuentos en hoteles facilitan el turismo accesible y promueven una mejor calidad de vida, reafirmando el compromiso del instituto con el bienestar y la inclusión de este sector de la población.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP