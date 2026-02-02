INAPAM: Estos son todos los restaurantes con descuento en Jalisco

Como parte de los programas de apoyo dirigidos a las personas adultas mayores, la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ofrece descuentos y tarifas preferenciales en distintos restaurantes del estado de Jalisco. Este beneficio permite a los afiliados acceder a opciones de consumo más accesibles en establecimientos de alimentos.La credencial INAPAM funciona como una identificación oficial y brinda múltiples ventajas que buscan mejorar la calidad de vida de la población de la tercera edad, además de fomentar su bienestar y participación activa en la vida social.Entre los beneficios más destacados se encuentran los descuentos especiales en una amplia variedad de comercios y servicios a nivel nacional, lo que facilita el acceso a productos y experiencias sin afectar de manera significativa la economía personal de los adultos mayores.En el caso de Jalisco, diversos restaurantes y establecimientos del sector alimenticio han establecido convenios con el INAPAM para ofrecer precios preferenciales a quienes cuenten con la credencial vigente. Estas promociones pueden incluir descuentos directos en el consumo total, paquetes especiales o precios fijos en determinados menús.Gracias a estas alianzas, las personas adultas mayores pueden disfrutar de una buena comida en distintos puntos del estado, al mismo tiempo que aprovechan los beneficios económicos que otorga la tarjeta INAPAM, promoviendo un consumo más justo y accesible.Cabo CorrientesCasimiro CastilloChapalaGuadalajaraOcotlánSan JuliánSan Pedro TlaquepaqueTonaláZapopan* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP