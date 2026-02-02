Lunes, 02 de Febrero 2026

INAPAM: Estos son todos los restaurantes con descuento en Jalisco

La tarjeta INAPAM permite a las personas adultas mayores acceder a descuentos en distintos restaurantes del estado de Jalisco

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Gracias a convenios vigentes, varios establecimientos de alimentos ofrecen precios preferenciales a quienes presentan su credencial INAPAM. CANVA/ESPECIAL

Como parte de los programas de apoyo dirigidos a las personas adultas mayores, la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ofrece descuentos y tarifas preferenciales en distintos restaurantes del estado de Jalisco. Este beneficio permite a los afiliados acceder a opciones de consumo más accesibles en establecimientos de alimentos.

La credencial INAPAM funciona como una identificación oficial y brinda múltiples ventajas que buscan mejorar la calidad de vida de la población de la tercera edad, además de fomentar su bienestar y participación activa en la vida social.

Entre los beneficios más destacados se encuentran los descuentos especiales en una amplia variedad de comercios y servicios a nivel nacional, lo que facilita el acceso a productos y experiencias sin afectar de manera significativa la economía personal de los adultos mayores.

En el caso de Jalisco, diversos restaurantes y establecimientos del sector alimenticio han establecido convenios con el INAPAM para ofrecer precios preferenciales a quienes cuenten con la credencial vigente. Estas promociones pueden incluir descuentos directos en el consumo total, paquetes especiales o precios fijos en determinados menús.

Gracias a estas alianzas, las personas adultas mayores pueden disfrutar de una buena comida en distintos puntos del estado, al mismo tiempo que aprovechan los beneficios económicos que otorga la tarjeta INAPAM, promoviendo un consumo más justo y accesible.

Restaurantes en Jalisco con descuento Inapam

Cabo Corrientes

  • Restaurante Rosita | 1° de Abril #4, Pueblo El Tuito, C.P. 48400 — 20 % de descuento
  • Restaurante Valle Azul | 1° de Abril #6, Pueblo El Tuito, C.P. 48400 — 30 % de descuento

Casimiro Castillo

  • Tacos y Pozole Rosy | Obregón #75, Col. Centro, C.P. 48930 — 3 % de descuento
  • Pizzería Diana | Fulgencio Zamora #27, entre Reforma y Hidalgo, Col. Centro, C.P. 48930 — 10 % de descuento
  • Antojitos Mexicanos Naty | Degollado #37, Col. Centro, C.P. 48930 — 5 % de descuento
  • Enchiladas Paulita | Juan Álvarez #110, Col. Centro, C.P. 48930 — 10 % de descuento
  • Fonda El Jacalito | Av. Hidalgo #39, Col. Centro, C.P. 48930 — 10 % de descuento
  • Fonda Lucy | Francisco I. Madero #26, Col. Centro, C.P. 48930 — 5 % de descuento

Chapala

  • Wings Army | Centro Laguna S/N, Col. La Floresta, C.P. 45920 — 15 % de descuento

Guadalajara

  • Restaurante Hermanos Coraje | Av. Vallarta #4873, Col. Prados Vallarta, C.P. 45020 — 10 % de descuento
  • Restaurante Ana Bertha | Revolución #1017-A, Col. Centro — 10 % de descuento
  • Restaurante Mi Pueblo | Av. 5 de Febrero #67-A, Col. Centro — 10 % de descuento

Ocotlán

  • Birriería Carlos Reyes | Niños Héroes #144, Col. Centro, C.P. 47800 — 14 % de descuento
  • La Palapa de Alex | Reforma #655, Col. Centro, C.P. 47800 — 10 % de descuento
  • Mariscos América | Aquiles Serdán S/N, Col. Centro, C.P. 47800 — 10 % de descuento
  • Café Cafettos | Portal Corona #1, entre Miguel Hidalgo y Manuel C. Michel, Col. Centro, C.P. 49700 — 10 % de descuento
  • Restaurant Bambú | Mariano Morett #50-A, Col. La Quinta, C.P. 49700 — 15 % de descuento
  • Restaurante Casa Grande | Portal Corona #1-A, Col. Centro, C.P. 49700 — 10 % de descuento
  • Restaurante Los Portales | Hidalgo #10, Esq. Francisco I. Madero y Aldama, Col. Centro, C.P. 49700 — 10 % de descuento

San Julián

  • Restaurant Hugo’s | Av. Hidalgo #373 Pte., Col. Centro, C.P. 47170 — 10 % de descuento
  • San Miguel el Alto
  • Pizza Restaurante | Iturbide #52, Col. Centro, C.P. 47140 — 10 % de descuento
  • Restaurante El Pollo Charro | Av. Morelos #77, Col. Centro, C.P. 47140 — 10 % de descuento
  • Restaurante Grill Café | Fermín Padilla #57, Esq. José María Lozano, Col. Chilar, C.P. 47140 — 15 % de descuento

San Pedro Tlaquepaque

  • Fonda y Cenaduría Santa Rosalía | #875, Col. Lindavista, C.P. 45520 — 10 % de descuento
  • Tacos Chicho | Nicolás Bravo #17 Sur, Col. Tlaquepaque Centro, C.P. 45500 — 15 % de descuento

Tonalá

  • Mariscos El Amigazo | Tonaltecas #135, Col. Centro — 10 % de descuento
  • Carnes en su Jugo Navarrete (Pedro Navarrete) | Av. Río Nilo #3013, Col. Centro — 15 % de descuento
  • Carnes en su Jugo Navarrete (Pedro Navarrete) | Av. Tonaltecas #192, Col. Centro — 15 % de descuento
  • Carnes en su Jugo Navarrete | Av. Patria #99, Col. Centro — 15 % de descuento

Zapopan

  • Carnes en su Jugo Navarrete | Av. Guadalupe #1665, Col. Centro — 15 % de descuento

