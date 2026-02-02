INAPAM: Estos son todos los restaurantes con descuento en Jalisco

Como parte de los programas de apoyo dirigidos a las personas adultas mayores, la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ofrece descuentos y tarifas preferenciales en distintos restaurantes del estado de Jalisco. Este beneficio permite a los afiliados acceder a opciones de consumo más accesibles en establecimientos de alimentos.

La credencial INAPAM funciona como una identificación oficial y brinda múltiples ventajas que buscan mejorar la calidad de vida de la población de la tercera edad , además de fomentar su bienestar y participación activa en la vida social.

Entre los beneficios más destacados se encuentran los descuentos especiales en una amplia variedad de comercios y servicios a nivel nacional, lo que facilita el acceso a productos y experiencias sin afectar de manera significativa la economía personal de los adultos mayores.

En el caso de Jalisco, diversos restaurantes y establecimientos del sector alimenticio han establecido convenios con el INAPAM para ofrecer precios preferenciales a quienes cuenten con la credencial vigente. Estas promociones pueden incluir descuentos directos en el consumo total, paquetes especiales o precios fijos en determinados menús.

Gracias a estas alianzas, las personas adultas mayores pueden disfrutar de una buena comida en distintos puntos del estado, al mismo tiempo que aprovechan los beneficios económicos que otorga la tarjeta INAPAM, promoviendo un consumo más justo y accesible.

Restaurantes en Jalisco con descuento Inapam

Cabo Corrientes

Restaurante Rosita | 1° de Abril #4, Pueblo El Tuito, C.P. 48400 — 20 % de descuento

Restaurante Valle Azul | 1° de Abril #6, Pueblo El Tuito, C.P. 48400 — 30 % de descuento

Casimiro Castillo

Tacos y Pozole Rosy | Obregón #75, Col. Centro, C.P. 48930 — 3 % de descuento

Pizzería Diana | Fulgencio Zamora #27, entre Reforma y Hidalgo, Col. Centro, C.P. 48930 — 10 % de descuento

Antojitos Mexicanos Naty | Degollado #37, Col. Centro, C.P. 48930 — 5 % de descuento

Enchiladas Paulita | Juan Álvarez #110, Col. Centro, C.P. 48930 — 10 % de descuento

Fonda El Jacalito | Av. Hidalgo #39, Col. Centro, C.P. 48930 — 10 % de descuento

Fonda Lucy | Francisco I. Madero #26, Col. Centro, C.P. 48930 — 5 % de descuento

Chapala

Wings Army | Centro Laguna S/N, Col. La Floresta, C.P. 45920 — 15 % de descuento

Guadalajara

Restaurante Hermanos Coraje | Av. Vallarta #4873, Col. Prados Vallarta, C.P. 45020 — 10 % de descuento

Restaurante Ana Bertha | Revolución #1017-A, Col. Centro — 10 % de descuento

Restaurante Mi Pueblo | Av. 5 de Febrero #67-A, Col. Centro — 10 % de descuento

Ocotlán

Birriería Carlos Reyes | Niños Héroes #144, Col. Centro, C.P. 47800 — 14 % de descuento

La Palapa de Alex | Reforma #655, Col. Centro, C.P. 47800 — 10 % de descuento

Mariscos América | Aquiles Serdán S/N, Col. Centro, C.P. 47800 — 10 % de descuento

Café Cafettos | Portal Corona #1, entre Miguel Hidalgo y Manuel C. Michel, Col. Centro, C.P. 49700 — 10 % de descuento

Restaurant Bambú | Mariano Morett #50-A, Col. La Quinta, C.P. 49700 — 15 % de descuento

Restaurante Casa Grande | Portal Corona #1-A, Col. Centro, C.P. 49700 — 10 % de descuento

Restaurante Los Portales | Hidalgo #10, Esq. Francisco I. Madero y Aldama, Col. Centro, C.P. 49700 — 10 % de descuento

San Julián

Restaurant Hugo’s | Av. Hidalgo #373 Pte., Col. Centro, C.P. 47170 — 10 % de descuento

San Miguel el Alto

Pizza Restaurante | Iturbide #52, Col. Centro, C.P. 47140 — 10 % de descuento

Restaurante El Pollo Charro | Av. Morelos #77, Col. Centro, C.P. 47140 — 10 % de descuento

Restaurante Grill Café | Fermín Padilla #57, Esq. José María Lozano, Col. Chilar, C.P. 47140 — 15 % de descuento

San Pedro Tlaquepaque

Fonda y Cenaduría Santa Rosalía | #875, Col. Lindavista, C.P. 45520 — 10 % de descuento

Tacos Chicho | Nicolás Bravo #17 Sur, Col. Tlaquepaque Centro, C.P. 45500 — 15 % de descuento

Tonalá

Mariscos El Amigazo | Tonaltecas #135, Col. Centro — 10 % de descuento

Carnes en su Jugo Navarrete (Pedro Navarrete) | Av. Río Nilo #3013, Col. Centro — 15 % de descuento

Carnes en su Jugo Navarrete (Pedro Navarrete) | Av. Tonaltecas #192, Col. Centro — 15 % de descuento

Carnes en su Jugo Navarrete | Av. Patria #99, Col. Centro — 15 % de descuento

Zapopan

Carnes en su Jugo Navarrete | Av. Guadalupe #1665, Col. Centro — 15 % de descuento

