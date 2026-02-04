Lugares turísticos de Guadalajara para visitar con POCO dinero

Guadalajara, además de ser una de las principales ciudades en México, es también una opción para los turistas que desean visitar todo tipo de lugares con poco dinero.

La capital de Jalisco cuenta con una amplia variedad de sitios turísticos para al armar un plan económico. Estos lugares van desde paseos por el Centro Histórico, la visita a los diferentes museos, el Zoológico Guadalajara, un día en plazas comerciales, o la asistencia a eventos deportivos.

La Catedral de Guadalajara

EL INFORMADOR / ARCHIVO

La Catedral de Guadalajara, ubicada sobre el Paseo Alcalde, en el Centro Histórico, se erige como un tesoro arquitectónico que cautiva a todo aquel que llega a la ciudad. Con su imponente fachada de estilo gótico y barroco, sus torres se alzan como un símbolo de la ciudad. La entrada es gratis, y se puede comer barato en los locales de comida cercanos, así como en el Mercado Corona.

Paseo Chapultepec

EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Paseo Chapultepec ofrece una variedad de bares, restaurantes y salas de conciertos, donde hay también una amplia oferta de entretenimiento. No es tan caro visitarlo, y ahí se puede conocer más sobre la vida social de Guadalajara.

Museo Cabañas

EL INFORMADOR / ARCHIVO

Así como la Catedral, el Museo Cabañas es un destino imprescindible para los turistas que buscan adentrarse en la historia o el arte tapatío. El visitante quedará impresionado con la arquitectura del lugar, las pinturas en los murales, y la experiencia visual a través de las exposiciones temporales que maravillan a todos.

Zoológico Guadalajara

EL INFORMADOR / ARCHIVO

Los días en los que hace menos calor, como el presente mes de octubre, son los ideales para acudir al Zoológico Guadalajara. El recinto de varias hectáreas ofrece una experiencia educativa a los paseantes, y un vistazo a la diversidad animal de México y el mundo. Además, es un lugar seguro en el que las familias pueden pasar un día conectando con la naturaleza al observar en el fondo la impresionante barranca de Huentitán.

Templo Expiatorio

EL INFORMADOR / ARCHIVO

Uno de los sitios favoritos de los tapatíos es, sin lugar a dudas, el Templo Expiatorio. La arquitectura estilo gótica de la iglesia ofrece uno de los mejores sitios para tomarte una selfie o una foto con tu pareja en un paseo romántico, además de que en la plaza aledaña puedes degustar una amplia variedad de alimentos, entre estos los cuernitos rellenos de chocolate o cajeta, y claro, los elotes con queso, crema y chile. La entrada a la iglesia es gratuita, y la comida en venta tampoco es muy cara.

Bosque La Primavera

EL INFORMADOR / ARCHIVO

Muy querido por los habitantes de la Zona Metropolitana (ZMG), el pulmón de la ciudad, el Bosque La Primavera tiene para los visitantes diferentes rutas de senderismo y zonas para realizar paseos en bicicleta, además de algunas áreas para hacer un pícnic, acampar, y claro, tiene hermosas vistas para relajarse, conectar con la naturaleza y hasta tomar fotografías. La entrada es barata, y puedes llevar comida antes de ingresar, solo busca productos que no requieran fuego para prepararse.

Tianguis de Tonalá

EL INFORMADOR / ARCHIVO

Este punto comercial se instala en las principales calles del centro del municipio tonalteca desde temprano por la mañana y se retira entre las 3 y hasta 6 de la tarde. Ahí, puedes comprar toda clase de detalles para tu casa, para los viajes, memorabilia, y también puedes disfrutar de una amplia variedad gastronómica para degustar.

Panteón de Belén

EL INFORMADOR / ARCHIVO

El otoño es la época ideal para visitar el Panteón de Belén, pues es en torno al Halloween y el Día de Muertos. Explorar este recinto funerario ofrece una experiencia cultural e histórica, a través de la arquitectura y el diseño de sus tumbas y mausoleos que datan de mediados y finales del siglo XIX.

Acude a un partido de beisbol o futbol

EL INFORMADOR / ARCHIVO

En cuanto al tema deportivo, la ZMG tiene varias opciones para todos los gustos. En la ciudad hay un equipo representante del beisbol, Charros de Jalisco; en futbol, Leones Negros representan a la Entidad en la División de Expansión MX, mientras que Chivas y Atlas lo hacen en Primera.

Charros juegan en las dos ligas de beisbol en el Estadio Panamericano de Zapopan; el Rebaño tiene su casa en el Estadio AKRON, y Atlas y Leones Negros en el Monumental Estadio Jalisco. Cualquiera de las opciones ofrece entretenimiento, una amplia oferta gastronómica dentro y fuera de los recintos, y un gran ambiente para chicos y grandes.

