Leche para el Bienestar fortalece al sector lechero nacional y amplía su cobertura

Leche para el Bienestar anuncia un incremento histórico en su capacidad de compra de leche fresca nacional, así como la expansión de su infraestructura productiva y de acopio como parte de la "Estrategia de Crecimiento 2026–2030".

El objetivo de esta inversión es fortalecer al sector lechero mexicano, garantizar la comercialización justa para las y los productores y ampliar el acceso a leche de calidad para la población más vulnerable .

Datos clave del crecimiento 2026

Leche para el Bienestar realizará el acopio de cerca de 800 millones de litros anuales a nivel nacional, con lo cual se pretende alcanzar una meta de derechohabientes atendidos histórica al pasar de 7 millones 267 mil 662 personas atendidas a 10 millones en todo el país en 2030.

Cabe destacar que Leche para el Bienestar no importará ningún kilo de leche en polvo, garantizando que el 100 % de la leche distribuida a través del Programa de Abasto Social proviene de nuestras productoras y productores mexicanos.

Infraestructura estratégica

Durante 2026 y 2027, Leche para el Bienestar fortalecerá su infraestructura operativa pasando de 10 a 12 plantas productivas, además de la apertura de 31 nuevos centros de acopio, alcanzando así 85 centros en operación.

La nueva planta pasteurizadora en Campeche tendrá la capacidad de producir 100 mil litros diarios, fortaleciendo la región sur-sureste, y la nueva planta de secado en Michoacán permitirá comprar hasta 250 mil litros adicionales por día en la región occidente.

Con estas acciones, el Gobierno busca consolidar una cadena productiva sólida, justa y sustentable, garantizando el derecho a una alimentación suficiente y nutritiva, al tiempo que se impulsa el desarrollo del campo mexicano .

