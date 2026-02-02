INAPAM: Estas son las tortillerías de Jalisco con descuento en 2026

Las personas adultas mayores que cuentan con la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) pueden acceder durante 2026 a descuentos especiales en diversos establecimientos de Jalisco, entre ellos tortillerías que ofrecen un apoyo directo en la compra de uno de los productos básicos más consumidos en los hogares mexicanos.

Este beneficio forma parte de las acciones del INAPAM para mejorar la calidad de vida de las personas de 60 años y más, ayudándolas a reducir gastos cotidianos y a enfrentar el incremento en los precios de los alimentos esenciales.

El programa de descuentos del INAPAM permite a las personas adultas mayores obtener precios preferenciales en comercios afiliados de distintos giros, como farmacias, transporte, restaurantes y negocios de alimentos. En el caso de las tortillerías, el descuento representa un alivio importante para la economía diaria, ya que la tortilla es un producto de consumo frecuente.

Para acceder a este beneficio, únicamente es necesario presentar la credencial INAPAM vigente al momento de realizar la compra, ya que el descuento no se aplica de forma automática.

Tortillerías de Jalisco con descuento INAPAM vigente en 2026

En el estado de Jalisco, algunas tortillerías ubicadas en la colonia Centro se han sumado al programa de descuentos del INAPAM, ofreciendo un 7 por ciento de descuento a las personas adultas mayores que presenten su credencial.

Los establecimientos participantes son los siguientes:

Tortillería Centenario

Dirección: Centenario #45-C, colonia Centro

Descuento: 7 %

Tortillería Elizabeth

Dirección: José Adrián Flores s/n, colonia Centro

Descuento: 7 %

Tortillería Sucursal Elizabeth

Dirección: Juárez #50, colonia Centro

Descuento: 7 %

El INAPAM recomienda a las personas adultas mayores verificar directamente en cada establecimiento la vigencia del descuento, ya que los comercios pueden actualizar sus condiciones. Asimismo, es importante portar la credencial en buen estado y solicitar el descuento antes de realizar el pago.

Estos apoyos forman parte de una red de beneficios que buscan garantizar el acceso a bienes y servicios básicos, reforzando la economía y el bienestar de las personas adultas mayores en Jalisco durante 2026.

