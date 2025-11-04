A unas semanas de la cumbre de Miss Universo 2025, el certamen vive unos de sus momentos más tensos. La candidata mexicana Fátima Bosch ha denunciado públicamente haber sido insultada por Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y coorganizador del evento en Tailandia.

El incidente habría ocurrido durante una reunión entre organizadores y concursantes. Ahí, Itsaragrisil supuestamente cuestionó a Bosch por no publicar contenido sobre Tailandia, el país anfitrión. Sin embargo, Bosch respondió que todo se trataba de un malentendido. No obstante, la discusión no terminó ahí.

Itsaragrisil continúo discutiendo bajo la exigencia de que Bosch siguiera las indicaciones de los organizadores en Tailandia respecto a promover al país. La conversación comenzó a tensarse cuando se lanzó un juicio contra el director nacional de México. Nawat habría dicho lo siguiente: "Es un cabeza hueca para la reina. Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una cabeza hueca".

A lo que Bosch respondió que ella tiene una voz independiente y en este intercambio no se estaba respetando dicha individualidad. El resto de concursantes presentes en la sala reaccionó positivamente a esta defensa de Bosch e incluso en algún momento, muchas de ellas se pararon amagando con salir de la sala, algo que parece haber exasperado a Itsaragrisil, quien urgió la llegada de personal de seguridad.

No obstante, Fatima Bosch fue firme, de acuerdo a un video que circula en redes sociales del momento. La Miss México dijo: "Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización". Y luego intentó salir del lugar dando fin a la discusión.

Sin embargo, antes de que termine la grabación del video, Nawat Itsaragrisil advirtió a ella y al resto de contendientes que si querían continuar en el certamen deberían sentarse.

Miss Universo Fátima Bosch

Esta interacción compartida en redes sociales fue criticada por las palabras y actitudes de Nawat Itsaragrisil. Se ha generado tal revuelo en las últimas horas que Miss Universo ha publicado un comunicado este 4 de noviembre reiterando su misión de “promover la colaboración, el respeto y las oportunidades para las mujeres del mundo”, comprometiéndose a garantizar una experiencia “segura, inspiradora y memorable” para cada concursante.

Hasta el momento, Nawat Itsaragrisil no se ha pronunciado respecto al incidente, mientras que Bosch denunció públicamente al director de Miss Tailndia por sus tratos y por haberla ofendido.

