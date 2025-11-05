Miércoles, 05 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Inapam: Estas son las farmacias con descuento en Jalisco

Gracias a la tarjeta Inapam, los adultos mayores de 60 años podrán obtener precios reducidos en farmacias participantes 

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Farmacias de Jalisco y otras partes de México ofrecen descuentos a adultos mayores gracias a convenios con el Inapam. ESPECIAL

Farmacias de Jalisco y otras partes de México ofrecen descuentos a adultos mayores gracias a convenios con el Inapam. ESPECIAL

En Jalisco, las personas de la tercera edad con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) pueden obtener todos sus medicamentos a un precio mucho más económico en varias de las farmacias del estado.

Como parte de un convenio entre el organismo público y algunas de las cadenas de farmacias más populares, así como otras locales, los adultos mayores que presenten su tarjeta en los establecimientos seleccionados podrán recibir diferentes descuentos diseñados para cuidar su bolsillo.

Te puede interesar: Así puedes acceder a los descuentos exclusivos de Walmart con tu tarjeta Inapam

La tarjeta Inapam sirve como una identificación que permite que todos los adultos mayores de 60 años que la tramiten puedan acceder a distintos programas y beneficios que los ayuden a integrarse mejor a la sociedad y elevar su calidad de vida, sin necesidad de comprometer sus finanzas.

Y debido a que los medicamentos son uno de los productos más importantes y esenciales para los adultos mayores, el Inapam se encargó de incluir en su directorio la mayor cantidad posible de farmacias, para que todos puedan gozar de tarifas preferenciales.

Así que, si estás interesado y eres uno de los beneficiarios del instituto, a continuación te compartimos todos los lugares disponibles y qué porcentaje de descuento ofrecen.

Farmacias en Jalisco con descuento

Ahualulco de Mercado

  • Farmacia Blanca | Hidalgo #24 colonia Centro — 5% de descuento. 
  • Farmacias de Similares | Emiliano Carranza #6 colonia Centro C.P. 46730 — 25% de descuento. 

Ameca

  • Farmacia El Botiquín | Ramón Corona #8 colonia Centro — 30% de descuento. 

Cañadas de Obregón

  • Farmacia Genco | Morelos Oriente #41 colonia Centro C.P. 47360 — 5% y 2% de descuento. 
  • Farmacia Janette | Morelos esq. González Gallo #2 colonia Centro C.P. 47360 — 10% al 50% de descuento. 
  • Farmacia Plaza | González Gallo #18 A colonia Centro C.P. 47360 — 10% al 50% de descuento. 

Casimiro Castillo

  • Farmacia Hidalgo | Avenida Hidalgo #20 colonia Centro C.P. 48930 — 25% de descuento. 
  • Farmacia Regis | Vicente Guerrero #21 colonia Centro C.P. 48930 — 5%, 20% y 80% de descuento. 
  • Farmacia San José | Pino Suárez #62 colonia Centro C.P. 48930 — 2% de descuento. 

Colotlán

  • Farmacia Salazar | Niños Héroes #6-B colonia Centro C.P. 46200 — 60% y 32% de descuento. 

Degollado

  • Farmacia de Dios | Álvaro Obregón #10 A pueblo Degollado C.P. 47980 — 20% de descuento. 

Guadalajara

  • Farmacia del Pacífico | Abasolo #7 colonia Villa Purificación C.P. 48800 — 10% de descuento. 
  • Farmacia Galénica | Libertad #1482-B colonia Centro — 10% de descuento. 
  • Farmacia Pelayo | Juárez #88 entre Paulino Navarro y Aquiles Serdán, colonia Villa Purificación C.P. 48800 — 15% de descuento. 

La Barca

  • Farmacia San Juan | Guerrero #225 colonia Centro C.P. 47910 — 5% de descuento. 

Lagos de Moreno

  • Farmacia Santa Ficmona | Francisco I. Madero #506 colonia Centro C.P. 47400 — 50% de descuento. 

Mezquitic

  • Farmacia Irma | 5 de Mayo #32 colonia Centro C.P. 46040 — 10% de descuento. 
  • Farmacia San Juan Bautista | Juárez #3 colonia Centro C.P. 46040 — 20% de descuento. 

Pihuamos

  • Farmacia Cristo Rey II | Prisciliano Sánchez #76 colonia Centro — 5% de descuento. 

San Gabriel

  • Farma Pronto | Mariano Morett #15 colonia Centro C.P. 49700 — 25% de descuento. 
  • Farmacia de Genéricos | Miguel Montenegro #6 A colonia Centro — 10% de descuento. 
  • Farmacia San Martín de Porres | Mariano Morett #12 esq. Matamoros y G. Velasco, colonia Centro C.P. 49700 — 5% de descuento. 
  • Farmapronto | Álvaro Obregón #272 colonia Centro — 10% de descuento. 
  • Super Farmacia Rosy | Miguel Montenegro #30 colonia Centro — 10% de descuento. 

San Julián

  • Farmacia Aranza | Avenida Hidalgo #11 Poniente colonia Centro C.P. 47170 — 5% y 30% de descuento. 
  • Farmacia Auacatla | Avenida Hidalgo #17 Poniente colonia Centro C.P. 47170 — 5% y 15% de descuento. 
  • Farmacia Grupo Aranza S.A. de C.V. | Avenida Hidalgo #11 Oriente colonia Centro — 60% de descuento. 
  • Farmacia La Luz | Hidalgo #155 colonia Centro — 25% de descuento. 
  • Farmacia San José | Narciso Elizondo #100 Norte colonia Centro C.P. 47170 — 5% de descuento. 
  • Farmacia Sinaí | Narciso Elizondo #73 Norte colonia Centro C.P. 47170 — 30%, 10% y 5% de descuento. 

San Miguel el Alto

  • Farmacia y Consultorio Bacort | Aldama #50 colonia Centro C.P. 47140 — 50% en consulta médica y 5% en medicamento

San Pedro Tlaquepaque

  • Farmacia | Independencia #51 colonia Centro C.P. 45600 — 10% de descuento. 
  • Farmacia Santa Anita | Colón #17 colonia Santa Anita C.P. 45590 — 50% de descuento. 

Tala

  • Farmacia Homeopática | Ramón Corona #212 colonia Centro C.P. 45300 — 33% y 10% de descuento. 

Tizapán el Alto

  • Farmacia de Jesús | Independencia #16 colonia Centro — 15% de descuento. 
  • Farmacia Jesús | Calle Anal S/N colonia Centro C.P. 49400 — 10% de descuento. 

Tonalá

  • Farma Pronto del Ángel | Hidalgo Oriente #6 colonia Centro — 20% de descuento. 
  • Farmacia de Genéricos Barrera | Paseo Lomas del Sur #8126 A, colonia Loma Dorada C.P. 45402 — 25% de descuento. 

Tototlán

  • Farmacia Sr. de la Salud | Hidalgo #101 colonia Centro — 2% al 15% de descuento. 

Unión de Tula

  • Farmacia Guadalupana | Avenida México #9 Norte colonia Centro C.P. 48000 — 20% de descuento. 

Valle de Juárez

  • Farmacia Norma | Javier Mina #1 colonia Centro — 20% de descuento. 

También puedes leer: Inapam y Liverpool sorprenden con descuento exclusivo para adultos mayores este noviembre

Zapotitlán de Vadillo

  • Farmacia de Genéricos Ga-Ma | Calzada Constitución #4 colonia Centro C.P. 49770 — 20% de descuento. 
  • Farmacia y Papelería Consuelo | Portal Hidalgo #5 colonia Centro C.P. 49770 — 25% de descuento. 

Zapotlán

  • Farmacia Santa Rosa | Municipio Libre #5 colonia Centro — 8% de descuento. 

Otros sitios 

  • Farmacia | Juárez y 5 de Mayo colonia Centro — 15% de descuento. 
  • Farmacia Reyna | Hidalgo #57 colonia Centro — 3% de descuento. 
  • Farmacias San Francisco | Vicente Guerrero #18-B colonia Centro — 3% de descuento. 
  • Farmacias Similares | Obregón #15-B colonia Centro — 10% de descuento. 

Para conocer todos los beneficios disponibles de la tarjeta Inapam, puedes visitar la página oficial en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/inapam.

En caso de no contar aún con tu tarjeta, puedes tramilarla en cualquier momento del año cumpliendo con los requisitos establecidos:

CORTESÍA  
CORTESÍA  

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones