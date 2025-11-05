Inapam: Estas son las farmacias con descuento en Jalisco

En Jalisco, las personas de la tercera edad con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) pueden obtener todos sus medicamentos a un precio mucho más económico en varias de las farmacias del estado.Como parte de un convenio entre el organismo público y algunas de las cadenas de farmacias más populares, así como otras locales, los adultos mayores que presenten su tarjeta en los establecimientos seleccionados podrán recibir diferentes descuentos diseñados para cuidar su bolsillo.La tarjeta Inapam sirve como una identificación que permite que todos los adultos mayores de 60 años que la tramiten puedan acceder a distintos programas y beneficios que los ayuden a integrarse mejor a la sociedad y elevar su calidad de vida, sin necesidad de comprometer sus finanzas.Y debido a que los medicamentos son uno de los productos más importantes y esenciales para los adultos mayores, el Inapam se encargó de incluir en su directorio la mayor cantidad posible de farmacias, para que todos puedan gozar de tarifas preferenciales.Así que, si estás interesado y eres uno de los beneficiarios del instituto, a continuación te compartimos todos los lugares disponibles y qué porcentaje de descuento ofrecen.Ahualulco de MercadoAmecaCañadas de ObregónCasimiro CastilloColotlánDegolladoGuadalajaraLa BarcaLagos de MorenoMezquiticPihuamosSan GabrielSan JuliánSan Miguel el AltoSan Pedro TlaquepaqueTalaTizapán el AltoTonaláTototlánUnión de TulaValle de JuárezZapotitlán de VadilloZapotlánOtros sitios Para conocer todos los beneficios disponibles de la tarjeta Inapam, puedes visitar la página oficial en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/inapam.En caso de no contar aún con tu tarjeta, puedes tramilarla en cualquier momento del año cumpliendo con los requisitos establecidos:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP