Inapam: Estas son las farmacias con descuento en Jalisco

En Jalisco, las personas de la tercera edad con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) pueden obtener todos sus medicamentos a un precio mucho más económico en varias de las farmacias del estado.

Como parte de un convenio entre el organismo público y algunas de las cadenas de farmacias más populares, así como otras locales, los adultos mayores que presenten su tarjeta en los establecimientos seleccionados podrán recibir diferentes descuentos diseñados para cuidar su bolsillo.

La tarjeta Inapam sirve como una identificación que permite que todos los adultos mayores de 60 años que la tramiten puedan acceder a distintos programas y beneficios que los ayuden a integrarse mejor a la sociedad y elevar su calidad de vida, sin necesidad de comprometer sus finanzas.

Y debido a que los medicamentos son uno de los productos más importantes y esenciales para los adultos mayores, el Inapam se encargó de incluir en su directorio la mayor cantidad posible de farmacias, para que todos puedan gozar de tarifas preferenciales.

Así que, si estás interesado y eres uno de los beneficiarios del instituto, a continuación te compartimos todos los lugares disponibles y qué porcentaje de descuento ofrecen.

Farmacias en Jalisco con descuento

Ahualulco de Mercado

Farmacia Blanca | Hidalgo #24 colonia Centro — 5% de descuento.

Farmacias de Similares | Emiliano Carranza #6 colonia Centro C.P. 46730 — 25% de descuento.

Ameca

Farmacia El Botiquín | Ramón Corona #8 colonia Centro — 30% de descuento.

Cañadas de Obregón

Farmacia Genco | Morelos Oriente #41 colonia Centro C.P. 47360 — 5% y 2% de descuento.

Farmacia Janette | Morelos esq. González Gallo #2 colonia Centro C.P. 47360 — 10% al 50% de descuento.

Farmacia Plaza | González Gallo #18 A colonia Centro C.P. 47360 — 10% al 50% de descuento.

Casimiro Castillo

Farmacia Hidalgo | Avenida Hidalgo #20 colonia Centro C.P. 48930 — 25% de descuento.

Farmacia Regis | Vicente Guerrero #21 colonia Centro C.P. 48930 — 5%, 20% y 80% de descuento.

Farmacia San José | Pino Suárez #62 colonia Centro C.P. 48930 — 2% de descuento.

Colotlán

Farmacia Salazar | Niños Héroes #6-B colonia Centro C.P. 46200 — 60% y 32% de descuento.

Degollado

Farmacia de Dios | Álvaro Obregón #10 A pueblo Degollado C.P. 47980 — 20% de descuento.

Guadalajara

Farmacia del Pacífico | Abasolo #7 colonia Villa Purificación C.P. 48800 — 10% de descuento.

Farmacia Galénica | Libertad #1482-B colonia Centro — 10% de descuento.

Farmacia Pelayo | Juárez #88 entre Paulino Navarro y Aquiles Serdán, colonia Villa Purificación C.P. 48800 — 15% de descuento.

La Barca

Farmacia San Juan | Guerrero #225 colonia Centro C.P. 47910 — 5% de descuento.

Lagos de Moreno

Farmacia Santa Ficmona | Francisco I. Madero #506 colonia Centro C.P. 47400 — 50% de descuento.

Mezquitic

Farmacia Irma | 5 de Mayo #32 colonia Centro C.P. 46040 — 10% de descuento.

Farmacia San Juan Bautista | Juárez #3 colonia Centro C.P. 46040 — 20% de descuento.

Pihuamos

Farmacia Cristo Rey II | Prisciliano Sánchez #76 colonia Centro — 5% de descuento.

San Gabriel

Farma Pronto | Mariano Morett #15 colonia Centro C.P. 49700 — 25% de descuento.

Farmacia de Genéricos | Miguel Montenegro #6 A colonia Centro — 10% de descuento.

Farmacia San Martín de Porres | Mariano Morett #12 esq. Matamoros y G. Velasco, colonia Centro C.P. 49700 — 5% de descuento.

Farmapronto | Álvaro Obregón #272 colonia Centro — 10% de descuento.

Super Farmacia Rosy | Miguel Montenegro #30 colonia Centro — 10% de descuento.

San Julián

Farmacia Aranza | Avenida Hidalgo #11 Poniente colonia Centro C.P. 47170 — 5% y 30% de descuento.

Farmacia Auacatla | Avenida Hidalgo #17 Poniente colonia Centro C.P. 47170 — 5% y 15% de descuento.

Farmacia Grupo Aranza S.A. de C.V. | Avenida Hidalgo #11 Oriente colonia Centro — 60% de descuento.

Farmacia La Luz | Hidalgo #155 colonia Centro — 25% de descuento.

Farmacia San José | Narciso Elizondo #100 Norte colonia Centro C.P. 47170 — 5% de descuento.

Farmacia Sinaí | Narciso Elizondo #73 Norte colonia Centro C.P. 47170 — 30%, 10% y 5% de descuento.

San Miguel el Alto

Farmacia y Consultorio Bacort | Aldama #50 colonia Centro C.P. 47140 — 50% en consulta médica y 5% en medicamento

San Pedro Tlaquepaque

Farmacia | Independencia #51 colonia Centro C.P. 45600 — 10% de descuento.

Farmacia Santa Anita | Colón #17 colonia Santa Anita C.P. 45590 — 50% de descuento.

Tala

Farmacia Homeopática | Ramón Corona #212 colonia Centro C.P. 45300 — 33% y 10% de descuento.

Tizapán el Alto

Farmacia de Jesús | Independencia #16 colonia Centro — 15% de descuento.

Farmacia Jesús | Calle Anal S/N colonia Centro C.P. 49400 — 10% de descuento.

Tonalá

Farma Pronto del Ángel | Hidalgo Oriente #6 colonia Centro — 20% de descuento.

Farmacia de Genéricos Barrera | Paseo Lomas del Sur #8126 A, colonia Loma Dorada C.P. 45402 — 25% de descuento.

Tototlán

Farmacia Sr. de la Salud | Hidalgo #101 colonia Centro — 2% al 15% de descuento.

Unión de Tula

Farmacia Guadalupana | Avenida México #9 Norte colonia Centro C.P. 48000 — 20% de descuento.

Valle de Juárez

Farmacia Norma | Javier Mina #1 colonia Centro — 20% de descuento.

Zapotitlán de Vadillo

Farmacia de Genéricos Ga-Ma | Calzada Constitución #4 colonia Centro C.P. 49770 — 20% de descuento.

Farmacia y Papelería Consuelo | Portal Hidalgo #5 colonia Centro C.P. 49770 — 25% de descuento.

Zapotlán

Farmacia Santa Rosa | Municipio Libre #5 colonia Centro — 8% de descuento.

Otros sitios

Farmacia | Juárez y 5 de Mayo colonia Centro — 15% de descuento.

Farmacia Reyna | Hidalgo #57 colonia Centro — 3% de descuento.

Farmacias San Francisco | Vicente Guerrero #18-B colonia Centro — 3% de descuento.

Farmacias Similares | Obregón #15-B colonia Centro — 10% de descuento.

Para conocer todos los beneficios disponibles de la tarjeta Inapam, puedes visitar la página oficial en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/inapam.

En caso de no contar aún con tu tarjeta, puedes tramilarla en cualquier momento del año cumpliendo con los requisitos establecidos:

