El concierto del cantante Junior H, programado para el 16 de noviembre en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, fue cancelado por el Ayuntamiento de Guadalajara debido a que no cumplió con los requisitos establecidos para su realización.

La alcaldesa Verónica Delgadillo confirmó que el evento no podrá llevarse a cabo por la falta de documentos oficiales y dictámenes de seguridad obligatorios . “No hubo un expediente completo y, por lo tanto, no había condiciones ni siquiera para que se pudiera admitir. Así que no se va a llevar a cabo”, subrayó.

De acuerdo con una ficha informativa del Gobierno de Guadalajara, la solicitud del concierto no se presentó en tiempo y forma, además de que faltó el dictamen de Protección Civil y Bomberos, documento indispensable para determinar el aforo y las condiciones de seguridad del inmueble. Por esa razón, la Dirección de Padrón y Licencias negó la autorización del espectáculo.

Delgadillo también se pronunció sobre el tipo de contenidos que suelen presentarse en este tipo de eventos, alineándose con la postura del Gobierno del Estado frente a los llamados narcocorridos.

“Sí, nosotros no estamos a favor de la realización de este tipo de espectáculos, decirlo con mucha claridad. Acompañamos las decisiones que ha tomado el gobernador del estado frente a este tipo de conciertos, especialmente a la apología que hacen”, declaró.

La cancelación ocurre tras la polémica generada por la reciente presentación del cantante en el Palenque de las Fiestas de Octubre, donde interpretó canciones como El Azul y El Hijo Mayor, consideradas por las autoridades como apología del delito. Dicho acto provocó una multa municipal y la advertencia del gobernador Pablo Lemus, quien señaló que el artista no volvería a presentarse en Jalisco mientras incumpla las normas locales.

Posterior al incidente, Junior H publicó un comunicado dirigido a sus seguidores y al Gobierno de Jalisco. En el texto, el intérprete reconoció que su actuación fue impulsiva:

“Durante mi pasada presentación en las Fiestas de Octubre en Guadalajara, con la emoción y el impulso sobre el escenario, interpreté temas que en el contexto actual no son adecuados”, admitió.

El artista agregó que su música “nace del deseo de contar historias e inspirar a las nuevas generaciones”, y aseguró que se enfocará en temas que “hablan de amor y corazones rotos” . Además, ofreció disculpas públicas a las autoridades del estado y manifestó su deseo de regresar a Guadalajara dentro de su gira México en Lágrimas Sad Boyz Tour 2025.

“Deseo contar con su apoyo para la próxima presentación programada dentro del estado de Jalisco”, expresó en su mensaje, antes de que el Ayuntamiento confirmara la cancelación del concierto.

Aunque el cantante insistió en su intención de “seguir aprendiendo y entregando siempre lo mejor, tanto en lo personal como en lo artístico”, la autoridad municipal determinó que no existían las condiciones legales ni administrativas para permitir su presentación.

Junior H publicó un comunicado dirigido a sus seguidores y al Gobierno de Jalisco. ESPECIAL/ INSTAGRAM/ juniorh

NA