Como parte de los beneficios de la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), las personas de la tercera edad pueden acceder a descuentos y tarifas preferenciales en diferentes restaurantes del estado de Jalisco.

Esta iniciativa busca mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, ofreciendo una credencial de identificación oficial con la que pueden obtener diversas ventajas que promueven su bienestar e integración social.

Uno de los beneficios más destacados es la posibilidad de recibir descuentos especiales en una amplia variedad de comercios, agencias y establecimientos en todo el país.

El objetivo es que los adultos mayores puedan disfrutar de servicios y productos esenciales sin comprometer su economía personal, promoviendo así un consumo más accesible y justo.

Por ello, en Jalisco, varios restaurantes y establecimientos de alimentos han firmado convenios con el Inapam para que los beneficiarios de la tarjeta puedan disfrutar de sus menús con precios preferenciales.

Estos descuentos varían según el lugar, pero en la mayoría de los casos incluyen reducciones en el costo total del consumo, promociones especiales o paquetes con precios fijos. Gracias a estas alianzas, las personas mayores pueden disfrutar de una buena comida y, al mismo tiempo, aprovechar los beneficios de su credencial Inapam.

A continuación, te compartimos todos los restaurantes disponibles:

Restaurantes en Jalisco con descuento Inapam

Cabo Corrientes

Restaurante Rosita | 1° de Abril #4, Pueblo El Tuito, C.P. 48400 — 20 % de descuento

Restaurante Valle Azul | 1° de Abril #6, Pueblo El Tuito, C.P. 48400 — 30 % de descuento

Casimiro Castillo

Tacos y Pozole Rosy | Obregón #75, Col. Centro, C.P. 48930 — 3 % de descuento

Pizzería Diana | Fulgencio Zamora #27, entre Reforma y Hidalgo, Col. Centro, C.P. 48930 — 10 % de descuento

Antojitos Mexicanos Naty | Degollado #37, Col. Centro, C.P. 48930 — 5 % de descuento

Enchiladas Paulita | Juan Álvarez #110, Col. Centro, C.P. 48930 — 10 % de descuento

Fonda El Jacalito | Av. Hidalgo #39, Col. Centro, C.P. 48930 — 10 % de descuento

Fonda Lucy | Francisco I. Madero #26, Col. Centro, C.P. 48930 — 5 % de descuento

Chapala

Wings Army | Centro Laguna S/N, Col. La Floresta, C.P. 45920 — 15 % de descuento

Guadalajara

Restaurante Hermanos Coraje | Av. Vallarta #4873, Col. Prados Vallarta, C.P. 45020 — 10 % de descuento

Restaurante Ana Bertha | Revolución #1017-A, Col. Centro — 10 % de descuento

Restaurante Mi Pueblo | Av. 5 de Febrero #67-A, Col. Centro — 10 % de descuento

Ocotlán

Birriería Carlos Reyes | Niños Héroes #144, Col. Centro, C.P. 47800 — 14 % de descuento

La Palapa de Alex | Reforma #655, Col. Centro, C.P. 47800 — 10 % de descuento

Mariscos América | Aquiles Serdán S/N, Col. Centro, C.P. 47800 — 10 % de descuento

San Gabriel

Café Cafettos | Portal Corona #1, entre Miguel Hidalgo y Manuel C. Michel, Col. Centro, C.P. 49700 — 10 % de descuento

Restaurant Bambú | Mariano Morett #50-A, Col. La Quinta, C.P. 49700 — 15 % de descuento

Restaurante Casa Grande | Portal Corona #1-A, Col. Centro, C.P. 49700 — 10 % de descuento

Restaurante Los Portales | Hidalgo #10, Esq. Francisco I. Madero y Aldama, Col. Centro, C.P. 49700 — 10 % de descuento

San Julián

Restaurant Hugo’s | Av. Hidalgo #373 Pte., Col. Centro, C.P. 47170 — 10 % de descuento

San Miguel el Alto

Pizza Restaurante | Iturbide #52, Col. Centro, C.P. 47140 — 10 % de descuento

Restaurante El Pollo Charro | Av. Morelos #77, Col. Centro, C.P. 47140 — 10 % de descuento

Restaurante Grill Café | Fermín Padilla #57, Esq. José María Lozano, Col. Chilar, C.P. 47140 — 15 % de descuento

San Pedro Tlaquepaque

Fonda y Cenaduría Santa Rosalía | #875, Col. Lindavista, C.P. 45520 — 10 % de descuento

Tacos Chicho | Nicolás Bravo #17 Sur, Col. Tlaquepaque Centro, C.P. 45500 — 15 % de descuento

Tonalá

Mariscos El Amigazo | Tonaltecas #135, Col. Centro — 10 % de descuento

Carnes en su Jugo Navarrete (Pedro Navarrete) | Av. Río Nilo #3013, Col. Centro — 15 % de descuento

Carnes en su Jugo Navarrete (Pedro Navarrete) | Av. Tonaltecas #192, Col. Centro — 15 % de descuento

Carnes en su Jugo Navarrete | Av. Patria #99, Col. Centro — 15 % de descuento

Zapopan

Carnes en su Jugo Navarrete | Av. Guadalupe #1665, Col. Centro — 15 % de descuento

Los descuentos están disponibles durante todo el año y solo son válidos para el titular de la tarjeta. Sin embargo, en fechas especiales podrían no aplicar, por lo que se recomienda consultar previamente con algún encargado.

Para conocer todos los beneficios de la tarjeta Inapam, visita el siguiente enlace: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/beneficios-test.

