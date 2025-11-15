Sábado, 15 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Conoce los restaurantes en Jalisco que ofrecen descuento con credencial Inapam

Con su tarjeta Inapam, los adultos mayores pueden disfrutar de rebajas especiales en restaurantes de distintas regiones de Jalisco

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Disfruta comida deliciosa y paga menos con los descuentos que ofrece Inapam. ESPECIAL

Como parte de los beneficios de la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), las personas de la tercera edad pueden acceder a descuentos y tarifas preferenciales en diferentes restaurantes del estado de Jalisco.

Esta iniciativa busca mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, ofreciendo una credencial de identificación oficial con la que pueden obtener diversas ventajas que promueven su bienestar e integración social.

Uno de los beneficios más destacados es la posibilidad de recibir descuentos especiales en una amplia variedad de comercios, agencias y establecimientos en todo el país.

El objetivo es que los adultos mayores puedan disfrutar de servicios y productos esenciales sin comprometer su economía personal, promoviendo así un consumo más accesible y justo.

Por ello, en Jalisco, varios restaurantes y establecimientos de alimentos han firmado convenios con el Inapam para que los beneficiarios de la tarjeta puedan disfrutar de sus menús con precios preferenciales.

Estos descuentos varían según el lugar, pero en la mayoría de los casos incluyen reducciones en el costo total del consumo, promociones especiales o paquetes con precios fijos. Gracias a estas alianzas, las personas mayores pueden disfrutar de una buena comida y, al mismo tiempo, aprovechar los beneficios de su credencial Inapam.

A continuación, te compartimos todos los restaurantes disponibles:

Restaurantes en Jalisco con descuento Inapam

Cabo Corrientes

  • Restaurante Rosita | 1° de Abril #4, Pueblo El Tuito, C.P. 48400 — 20 % de descuento
  • Restaurante Valle Azul | 1° de Abril #6, Pueblo El Tuito, C.P. 48400 — 30 % de descuento

Casimiro Castillo

  • Tacos y Pozole Rosy | Obregón #75, Col. Centro, C.P. 48930 — 3 % de descuento
  • Pizzería Diana | Fulgencio Zamora #27, entre Reforma y Hidalgo, Col. Centro, C.P. 48930 — 10 % de descuento
  • Antojitos Mexicanos Naty | Degollado #37, Col. Centro, C.P. 48930 — 5 % de descuento
  • Enchiladas Paulita | Juan Álvarez #110, Col. Centro, C.P. 48930 — 10 % de descuento
  • Fonda El Jacalito | Av. Hidalgo #39, Col. Centro, C.P. 48930 — 10 % de descuento
  • Fonda Lucy | Francisco I. Madero #26, Col. Centro, C.P. 48930 — 5 % de descuento

Chapala

  • Wings Army | Centro Laguna S/N, Col. La Floresta, C.P. 45920 — 15 % de descuento

Guadalajara

  • Restaurante Hermanos Coraje | Av. Vallarta #4873, Col. Prados Vallarta, C.P. 45020 — 10 % de descuento
  • Restaurante Ana Bertha | Revolución #1017-A, Col. Centro — 10 % de descuento
  • Restaurante Mi Pueblo | Av. 5 de Febrero #67-A, Col. Centro — 10 % de descuento

Ocotlán

  • Birriería Carlos Reyes | Niños Héroes #144, Col. Centro, C.P. 47800 — 14 % de descuento
  • La Palapa de Alex | Reforma #655, Col. Centro, C.P. 47800 — 10 % de descuento
  • Mariscos América | Aquiles Serdán S/N, Col. Centro, C.P. 47800 — 10 % de descuento

San Gabriel

  • Café Cafettos | Portal Corona #1, entre Miguel Hidalgo y Manuel C. Michel, Col. Centro, C.P. 49700 — 10 % de descuento
  • Restaurant Bambú | Mariano Morett #50-A, Col. La Quinta, C.P. 49700 — 15 % de descuento
  • Restaurante Casa Grande | Portal Corona #1-A, Col. Centro, C.P. 49700 — 10 % de descuento
  • Restaurante Los Portales | Hidalgo #10, Esq. Francisco I. Madero y Aldama, Col. Centro, C.P. 49700 — 10 % de descuento

San Julián

  • Restaurant Hugo’s | Av. Hidalgo #373 Pte., Col. Centro, C.P. 47170 — 10 % de descuento
  • San Miguel el Alto
  • Pizza Restaurante | Iturbide #52, Col. Centro, C.P. 47140 — 10 % de descuento
  • Restaurante El Pollo Charro | Av. Morelos #77, Col. Centro, C.P. 47140 — 10 % de descuento
  • Restaurante Grill Café | Fermín Padilla #57, Esq. José María Lozano, Col. Chilar, C.P. 47140 — 15 % de descuento

San Pedro Tlaquepaque

  • Fonda y Cenaduría Santa Rosalía | #875, Col. Lindavista, C.P. 45520 — 10 % de descuento
  • Tacos Chicho | Nicolás Bravo #17 Sur, Col. Tlaquepaque Centro, C.P. 45500 — 15 % de descuento

Tonalá

  • Mariscos El Amigazo | Tonaltecas #135, Col. Centro — 10 % de descuento
  • Carnes en su Jugo Navarrete (Pedro Navarrete) | Av. Río Nilo #3013, Col. Centro — 15 % de descuento
  • Carnes en su Jugo Navarrete (Pedro Navarrete) | Av. Tonaltecas #192, Col. Centro — 15 % de descuento
  • Carnes en su Jugo Navarrete | Av. Patria #99, Col. Centro — 15 % de descuento

Zapopan

  • Carnes en su Jugo Navarrete | Av. Guadalupe #1665, Col. Centro — 15 % de descuento

Los descuentos están disponibles durante todo el año y solo son válidos para el titular de la tarjeta. Sin embargo, en fechas especiales podrían no aplicar, por lo que se recomienda consultar previamente con algún encargado.

Para conocer todos los beneficios de la tarjeta Inapam, visita el siguiente enlace: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/beneficios-test. 

