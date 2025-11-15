Como parte de los beneficios de la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), las personas de la tercera edad pueden acceder a descuentos y tarifas preferenciales en diferentes restaurantes del estado de Jalisco.Esta iniciativa busca mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, ofreciendo una credencial de identificación oficial con la que pueden obtener diversas ventajas que promueven su bienestar e integración social.Uno de los beneficios más destacados es la posibilidad de recibir descuentos especiales en una amplia variedad de comercios, agencias y establecimientos en todo el país.El objetivo es que los adultos mayores puedan disfrutar de servicios y productos esenciales sin comprometer su economía personal, promoviendo así un consumo más accesible y justo.Por ello, en Jalisco, varios restaurantes y establecimientos de alimentos han firmado convenios con el Inapam para que los beneficiarios de la tarjeta puedan disfrutar de sus menús con precios preferenciales.Estos descuentos varían según el lugar, pero en la mayoría de los casos incluyen reducciones en el costo total del consumo, promociones especiales o paquetes con precios fijos. Gracias a estas alianzas, las personas mayores pueden disfrutar de una buena comida y, al mismo tiempo, aprovechar los beneficios de su credencial Inapam.A continuación, te compartimos todos los restaurantes disponibles:Cabo CorrientesCasimiro CastilloChapalaGuadalajaraOcotlánSan GabrielSan JuliánSan Pedro TlaquepaqueTonaláZapopanLos descuentos están disponibles durante todo el año y solo son válidos para el titular de la tarjeta. Sin embargo, en fechas especiales podrían no aplicar, por lo que se recomienda consultar previamente con algún encargado.Para conocer todos los beneficios de la tarjeta Inapam, visita el siguiente enlace: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/beneficios-test. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP