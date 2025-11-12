El Buen Fin 2025 está a punto de llegar con cinco días repletos de ofertas y promociones exclusivas de temporada , ideales para las personas que buscan adquirir los productos de su preferencia a un precio considerablemente más bajo que el resto del año.

No obstante, las personas que podrían resultar más beneficiadas por esta campaña son aquellas que cuentan con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), pues podrán combinar ambos beneficios, recibiendo así descuentos superiores a los del resto de la población.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, el Buen Fin se llevará a cabo de este jueves 13 al lunes 17 de noviembre, en donde los adultos mayores de 60 años podrán hacer valer la tarifa preferencial que el instituto les ofrece y los descuentos que cada negocio establecerá en sus artículos.

Según el Directorio de Beneficios con la Credencial Inapam 2025, los beneficiarios pueden acceder a descuentos exclusivos en ámbitos específicos que contribuyen a mejorar su calidad de vida.

Por lo tanto, durante esta megaventa, las personas de la tercera edad podrán disfrutar de descuentos dobles en farmacias, supermercados, tiendas de ropa, restaurantes, agencias de viajes, consultorios médicos, medios de transporte, lugares recreativos, aerolíneas y más negocios afiliados al Inapam e inscritos en la campaña del Buen Fin.

Cabe destacar que no todos los comercios que tienen un convenio con Inapam aceptarán la acumulación de promociones , por lo que se recomienda consultar con los encargados del lugar antes de hacer tus compras o, bien, leer los términos y condiciones de la tienda de tu interés.

Puedes consultar qué empresas están inscritas en el Buen Fin en el siguiente enlace https://www.elbuenfin.org/inicio, para compararlas con los convenios Inapam disponibles en el sitio web https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/beneficios-test.

Algunas de las compañías que participan en ambas iniciativas son Walmart, Sam’s Club, Bodega Aurrerá, Flexi, Liverpool, Estafeta, Suburbia y otras.

También puedes leer: Buen Fin 2025: Descubre los beneficios que Banamex ofrece al usar sus tarjetas

Recuerda que, para hacer válidos los descuentos del Inapam, es necesario notificar al empleado del lugar y presentar tu tarjeta. Estas ventajas están disponibles únicamente para el titular de la tarjeta y vencen el 31 de diciembre de 2025.

Con esto, tanto el Inapam como el Buen Fin presentan una oportunidad especial para que los adultos mayores de México puedan obtener servicios básicos y productos a menor costo, cuidando así su economía y preservando su patrimonio.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP