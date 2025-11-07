Aguinaldo Inapam 2025: ¿De cuánto será el pago para los adultos mayores?

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) es un organismo público mexicano encargado de velar por el bienestar de las personas de la tercera edad. Entre sus funciones está proporcionar las herramientas necesarias para que este sector de la población lleve una vida digna y plena.

Para cumplir este objetivo, el instituto ofrece diversos beneficios, como descuentos, ventajas exclusivas y acceso a programas de integración, entre ellos el Programa de Vinculación Productiva, que permite a los adultos mayores conseguir un empleo que les garantice todas las prestaciones de ley.

Entre ellas está el aguinaldo, un pago que se entrega a finales de año y que permite a los trabajadores cubrir gastos extras durante la temporada navideña y festiva.

Por lo que, con la llegada inminente del mes de diciembre, muchos adultos mayores que participan en el Programa de Vinculación Productiva se preguntan cuánto recibirán y cuándo se hará el pago del aguinaldo. A continuación, te lo explicamos.

¿Cuánto recibirán de aguinaldo los adultos mayores y cuándo se realizará el pago?

El pago de aguinaldo para adultos mayores únicamente se realizará a las personas inscritas en el Programa de Vinculación Productiva del Inapam.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el monto del aguinaldo para quienes cumplan los requisitos será de por lo menos 15 días de salario cuando se haya laborado el año completo.

En la Zona del Salario Mínimo General (ZSMG) se estiman alrededor de 4 mil 182 pesos, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) podría alcanzar por lo menos los 6 mil 298.2 pesos, para aquellos adultos que trabajaron todo el año.

Asimismo, los adultos afiliados al Inapam que cumplan el requisito mencionado, pueden esperar el pago de su aguinaldo antes del 20 de diciembre , esto de acuerdo con lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo.

Es importante recalcar que el pago de aguinaldo para los adultos mayores no proviene del Inapam, sino de los empleadores de los adultos , es por ello que únicamente lo recibirán aquellas personas que, gracias al Programa de Vinculación Productiva, cuentan con un empleo que ofrece todas las prestaciones de ley.

XP