La Secretaría de Transporte Jalisco informó que el próximo domingo 16 de noviembre algunas rutas de camiones detendrán sus recorridos en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) con motivo de varias carreras deportivas y un acto cívico.

Rutas que se detendrán en la ZMG

El día de mañana domingo, por una carrera deportiva en la colonia Ciudad del Sol en el municipio de Zapopan, las siguientes rutas de camiones detendrán sus recorridos a partir de las 6:30 de la mañana:

C51-V1 y V2, C49-V1 y V2, C104, T01-18, C78 Agua Blanca, C78 Felipe Ángeles, C78 Guadalupe Gallo, C104 Plaza del Sol, C104 Plaza Galerías, C108, C125, C128A-V2, C130, T10, T10-C01, T10-C02, T04B-1, T04B-2, T04B-3, T04B-4.

T11B, C49 Arboledas y V02 de la Ruta López Mateos.

Por su parte, también por una carrera deportiva en la colonia La Aurora, en Guadalajara, las siguientes rutas parán sus recorridos momentáneamente a parte de las 6:30 am:

C33 Ferrocarril, C42, C118 y C126, T03, T18 y T18A Terranova, C06, C111 Robles, C111-V3 Chulavista, C112-1, C47-Km13, C47-V2, C48, C67-V1, C67-V2, C83, C97 V2, T13A Álamo, T13A Azucena, T13A-4 Arvento, T13A-5 Agaves, T13A-6 Zapote-Aeropuerto.

T13A-7 Salto-Centro Metropolitano, T13A-C01, T13A-C02 Cima Serena, T13A-C02 Purísima, T13A-C03 Rancho Alegre, T13A-C03 Silos, T13B Azucena, T13B Lilas, T13B-1 Jardines, T13B-1 Villas, T13B-C01 Cima Serena, T13B-3 Salto-El Verde, T13B-3 Ver-Mirador-Azucena y T15-C04.

Mientras que por una caminata en el Centro de Guadalajara, las siguientes rutas se detendrán el domingo a partir de las 5:00 pm:

C01, C07-CTM, C08, C16, C21, C18-V1, C18-V2, C119 Circuito, C123-V1, C123-V2, C124 Panteón, T14A-C05, T14B-C02, T15, T15-C05 y T15-C06 Hospital Civil.

Por otro lado, debido al desfile cívico del 17 de noviembre, a partir de este domingo 16 de noviembre se cerrará la Avenida Chapultepec a las 6:00 pm, por lo cual algunas rutas de transporte público modificarán sus recorridos.

T10, T10-C01 y T10-C02, T09-C1 y T09-C2, C74 y C127, C124, T11A, T11A-C01, T11A-C02 y T11A-C03, C34.

