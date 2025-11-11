Inapam: ¿Cómo tramitar tu tarjeta paso a paso?

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) es un organismo público mexicano encargado de velar por la seguridad e integridad de los adultos mayores , promoviendo programas de integración y brindando beneficios exclusivos que los ayudan a elevar su calidad de vida.

Dentro de sus principales ventajas se encuentra la oportunidad de recibir descuentos en diferentes ámbitos que facilitan su incorporación en la sociedad e impulsan su bienestar. Algunos de los lugares en los que las personas de la tercera edad pueden obtener tarifas preferenciales son supermercados, transporte, aerolíneas, centros de recreación, consultorios médicos, despachos jurídicos y muchos más.

Todo esto se puede lograr gracias a la llamada tarjeta Inapam, la cual es un documento oficial que avala su registro en el instituto y les permite acceder a los beneficios.

Tramitar la credencial Inapam es muy sencillo y está disponible para todos los adultos de 60 años o más. Así que, si quieres conocer cómo obtenerla, sigue leyendo, que a continuación te lo explicamos.

¿Qué documentos debe presentar una persona adulta mayor?

Para iniciar el trámite se requiere:

Acta de nacimiento legible

Identificación oficial vigente

CURP actualizada

Comprobante de domicilio reciente

Una fotografía tamaño infantil.

Estos documentos permiten confirmar identidad, edad y residencia, lo que agiliza la entrega inmediata de la credencial.

¿Qué opciones de identificación son válidas?

Se aceptan INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad emitida por la autoridad local. Cualquiera de estos documentos facilita la validación de datos sin necesidad de trámites adicionales.

¿Qué se solicita para la persona de contacto de emergencia?

Se requiere la CURP actualizada y un número telefónico. Este registro ayuda a comunicar cualquier eventualidad relacionada con la salud o seguridad de la persona adulta mayor.

¿Cómo ubicar el módulo de Bienestar más cercano?

La Secretaría de Bienestar dispone de módulos en todo el país. El trámite se realiza de lunes a sábado, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, sin necesidad de cita.

Cada estado puede solicitar un requisito adicional, por lo que es recomendable verificar directamente la información local antes de acudir.

¿Cómo es el proceso de trámite en el módulo?

El procedimiento es directo:

Reúne los documentos requeridos.

Acude al Módulo de Bienestar más cercano.

Entrega la documentación al personal.

Recibe tu tarjeta Inapam en el momento.

Este proceso permite que las personas mayores accedan rápidamente a los beneficios sin esperas prolongadas.

