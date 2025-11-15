Vinculan a segundo implicado en asesinato de aficionado de Chivas

El segundo presunto implicado en el asesinato de un joven aficionado de Chivas fue vinculado a proceso.

La Fiscalía de Jalisco informó que Julio Alberto “N” recibió la vinculación a proceso tras ser capturado recientemente mediante orden de aprehensión por elementos de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada y trasladado hasta un complejo penitenciario el pasado 13 de noviembre.

Es el segundo implicado en el caso: Julio Alberto “N”, junto con José Manuel “N” —quien actualmente permanece en prisión preventiva oficiosa por los delitos que se le imputan— y otros hombres, presuntamente descendieron de tres vehículos y agredieron a golpes, además de utilizar diversos objetos, a tres jóvenes que salían de una serenata dedicada a los jugadores del Club Deportivo Guadalajara el pasado 24 de octubre, en Zapopan.

Durante el ataque, las tres víctimas resultaron heridas, sin embargo, el menor de 16 años de edad, conocido como “Lalito”, perdió la vida a consecuencia de las heridas.

Con las indagatorias, el detenido quedará en prisión preventiva oficiosa por dos años luego de su vinculación a proceso por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa y mientras avanzan las indagatorias que permitan obtener una sentencia.

