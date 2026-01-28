Impulsan soluciones médicas para parejas que enfrentan infertilidad

El sueño de ser padres muchas veces no se puede lograr por problemas de infertilidad, ya sea de la mujer o del hombre. Para ello existen clínicas de fertilidad que apoyan en este proceso a las parejas para que puedan cristalizar esa aspiración.

Una de ellas es la clínica Ingenes, experta en reproducción, que cuenta con más de 20 años de experiencia en el país y con un consultorio en Guadalajara desde 2013.

Te puede interesar: Avalan en comisiones Ley de Autismo que protege a los niños

En entrevista, la doctora Cecilia González Trejo explicó cuáles son los principales factores que hacen que una pareja tenga problemas para concebir un bebé.

En el caso de las mujeres, la causa más común es la edad, el síndrome de ovario poliquístico, que se caracteriza por periodos menstruales irregulares o ausentes y, a menudo, obesidad o síntomas causados por concentraciones elevadas de hormonas masculinas (andrógenos), como el exceso de vello corporal y el acné.

“Otras veces ocurre que la paciente ya tuvo hijos y se realizó una cirugía, pero con el paso del tiempo nuevamente desea tener otro bebé”, explicó González Trejo, ginecóloga y bióloga de la reproducción.

En el caso del hombre, los principales factores que influyen en la infertilidad pueden ser la edad , el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas, obesidad, consumo de esteroides, entre otros.

“Hay hombres que tuvieron hijos, se realizaron la vasectomía y luego tienen una nueva pareja y ahora desean otro bebé; a ellos también se les puede ofrecer el rescate de espermatozoides”, añadió la especialista avalada por la UNAM.

De esta manera, un hombre que no fume, no consuma alcohol, no utilice drogas ni esteroides para aumentar su masa muscular tendrá una mejor calidad de espermatozoides que uno que haga todo lo contrario.

“La edad del hombre también es importante; obviamente, entre los 40 años hacia abajo tenemos una mejor calidad de semen, y a partir de los 40 o más puede llegar a perjudicarse”, precisó.

La especialista comentó que cuando una pareja enfrenta problemas de infertilidad, lamentablemente casi siempre se enfocan en la mujer, cuando se trata de una situación compartida.

“Pasan mucho tiempo en revisiones con ginecólogos o médicos que no son especialistas, las mantienen en tratamientos hormonales durante mucho tiempo y no voltean a ver la otra parte. El hombre es igual de importante; si bien la mujer lleva el embarazo, el embrión es 50 y 50”, aclaró.

Aquí es donde clínicas como Ingenes ayudan a las parejas a que puedan ser reproductivas. La clínica tiene presencia en México y Estados Unidos y atiende a más de mil 800 pacientes. Ofrece servicios de fertilización in vitro, inseminación artificial, estudios genéticos, selección de sexo y preservación tanto de óvulos como de semen. También atiende a pacientes de Estados Unidos y Canadá que llegan por turismo médico, lo que abre sus puertas a más lugares.

También puedes leer: Desalojo en Pueblo Quieto será atendido desde dos frentes: Sheinbaum

“Muchos tienen familiares aquí y, obviamente, el factor económico es importante. Además, el hecho de que su familia esté cerca hace más sencillo acudir a las citas y genera mayor cercanía médico-paciente”, detalló González Trejo.

Finalmente, la especialista pidió a las parejas que tienen problemas para tener bebés acercarse a este tipo de clínicas y no perder la fe.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP