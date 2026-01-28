El Gobierno de Zapopan anunció que la Vía Nocturna del municipio regresa este jueves 29 de enero de 2026 ; un evento para toda la familia en donde también pueden participar las infancias a partir de los 10 años de edad, acompañadas de una persona adulta.

Debido a la Vía Nocturna Zapopan habrá cierres viales el próximo jueves a partir de las 9:00 de la noche hasta las 11:50 pm en las siguientes avenidas:

Avenida Laurales.

Avenida Tesistán.

Avenida Hidalgo.

Avenida José Parres Arias.

Avenida Juan Pablo II.

Avenida Ávila Camacho.

CORTESÍA/ Gobierno de Zapopan

Toma en cuenta que se habilitarán dichas vialidades conforme avance el contingente; el inicio y el fin de la vía serán en el Parque de las Niñas y los Niños que se encuentra al pie del edificio del CISZ, frente al estadio de Los Charros.

De acuerdo con lo informado en las redes sociales de la Vía RecreActiva Zapopan puedes inscribirte a través del siguiente enlace: https://bit.ly/RegViaNocturnaZapEne26 recuerda que el cupo es limitado y no olvides llevar tu bicicleta con luces, casco, ropa reflejante y agua para hidratarte.

