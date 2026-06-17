¡Impresionante! Maná en La Minerva tiene increíble convocatoria y así se ve desde las alturas: FOTOS

Con motivo de la celebración del Mundial 2026, pero también para conmemorar sus 40 años de carrera en el mundo del rock mexicano, la banda tapatía Maná comandada por Fher Olvera anunció un concierto gratuito en la Glorieta Minerva que causó furor; ahora, se comprobó que la convocatoria fue incluso mayor a las expectativas preliminares como bien lo comprueban imágenes y videos aéreos.

Maná en La Minerva tiene increíble convocatoria y así se ve desde las alturas

¿Cómo luce la Glorieta Minerva en el concierto gratuito de Maná?

Desde que Maná anunció el pasado 15 de junio del 2026 que ofrecería una presentación gratis en uno de los sitios más emblemáticos de Guadalajara, se supo que este evento se convertiría en todo un fenómeno y desde la mañana de este miércoles se comprobó cuando los primeros fans llegaron desde muy temprano para formarse y estar hasta adelante del escenario.

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Las imágenes y videos aéreos demuestran que, a las 09:00 de la noche en punto cuando Maná arrancó con su concierto, la Glorieta Minerva se vio rebasada en su capacidad y los fans tuvieron que instalarse en las calles y avenidas aledañas al sitio, lo que nos regaló vistas impresionantes que demuestran que, a pesar del paso del tiempo, el rock tapatío suena más fuerte que nunca.

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Aunque aún es muy pronto para brindar cifras oficiales sobre los asistentes, el Gobierno de Jalisco estimó que asistirían entre 120 y 150 mil personas, un número que fácilmente podría ser superado como bien se ve en las impresionantes fotos.

Hasta ahora el concierto de Maná en el que los fans corean a todo volumen las canciones más representativas de la banda se lleva a cabo sin incidentes de seguridad y con la presencia, según pudo corroborar EL INFORMADOR, del cantante Remmy Valenzuela en la primera fila.

JM