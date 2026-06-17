FGR incinera más de dos toneladas de droga en Jalisco y vinculan a mujer por posesión de metanfetamina

La Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco informó que llevó a cabo la incineración de estupefacientes relacionados con diversas indagatorias iniciadas por la probable comisión de delitos contra la salud.

Esta quema de droga forma parte de las acciones permanentes implementadas por las autoridades federales para combatir el tráfico de drogas y otros delitos vinculados con sustancias ilícitas.

Más de dos toneladas de marihuana entre lo destruido

En una ficha informativa, la FGR en Jalisco detalló que fueron destruidas dos toneladas con 173 kilogramos de marihuana, además de 134 gramos de clorhidrato de cocaína y poco más de 22 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina.

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Asimismo, se incineraron 12 gramos con 600 miligramos de sustancia con contenido de cocaína, 82 gramos de goma de opio, seis gramos de hojas de coca, 670 gramos de metanfetamina, cuatro gramos de plantas de amapola, 123 gramos de plantas de marihuana y 52 gramos de semillas de cannabis.

A ello se suman más de 11 kilogramos de sustancia negativa y seis mil 426 unidades de diversos psicotrópicos.

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Operativo supervisado por autoridades federales

El acto de destrucción se realizó en instalaciones de la FGR ubicadas en Zapopan y estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Jalisco.

Durante el procedimiento participaron representantes del Órgano Interno de Control (OIC), así como peritos en fotografía y química forense de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). También se contó con el apoyo de corporaciones de seguridad y emergencia de Guadalajara, Tonalá y dependencias estatales.

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Vinculan a proceso a mujer por posesión de metanfetamina

Por otra parte, la FGR informó sobre la vinculación a proceso de una mujer identificada como Mónica "N", quien fue detenida en posesión de metanfetamina en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

La resolución judicial se emitió luego de que el Ministerio Público Federal presentara los elementos de prueba correspondientes ante un juez especializado en el Sistema Penal Acusatorio.

Detención ocurrió en Lomas del Cuatro

De acuerdo con la investigación, Mónica "N" fue detenida mientras consumía bebidas alcohólicas en calles de la colonia Lomas del Cuatro.

Durante una revisión preventiva, elementos de la Policía Municipal de San Pedro Tlaquepaque le aseguraron una bolsa que contenía 50 gramos de metanfetamina.

Tanto la droga como la mujer fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República en Jalisco, instancia que inició una carpeta de investigación por su probable participación en un delito contra la salud en la modalidad de posesión de metanfetamina.

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