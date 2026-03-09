IJCF capacita a funcionarios en materia de identificación vehicular

Con el objetivo de fortalecer las competencias técnicas, especializadas en materia de Identificación Vehicular, de las y los funcionarios de los tres órdenes de Gobierno, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) inició una serie de capacitaciones que se darán en el Área Metropolitana de Guadalajara y municipios del interior.

Alfonso Briseño Torres, Director de Gestión Transversal de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, destacó que la identificación vehicular integral representa una capacidad estratégica, pues implica dominar la revisión vehicular con enfoque técnico, validar el NIV con criterios periciales, identificar el número de motor y puntos de seguridad, además de actuar con sustento legal.

“Hoy damos un paso estratégico en el fortalecimiento operativo de la Seguridad Pública en Jalisco. Este proyecto nace de un trabajo coordinado técnico y planeado entre instancias estatales con un objetivo claro: consolidar un programa de formación especializado que responda directamente a las necesidades reales de la función policial operativa”, dijo el director.

En este sentido, recordó que la delincuencia evoluciona, se adapta y perfecciona sus métodos y por ello se debe superar con conocimiento, técnica y profesionalización constante. “El vehículo es uno de los principales instrumentos para la comisión de delitos. Detrás de un número de identificación vehicular alterado, de un motor remarcado o de placas clonadas, suele existir una estructura delictiva más álgida. Detectar correctamente estas irregularidades corresponde a un trámite administrativo para interrumpir cadenas criminales y cerrar espacios a la impunidad”, destacó Briseño Torres.

En este curso, que se brinda en colaboración con la Coordinación General Estratégica de Seguridad, participará personal operativo e instructores de academias de las instituciones de seguridad, entre las que estarán las Comisarías Municipales de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, El Salto, Zapotlanejo, Ixtlahuacán de los Membrillos e Ixtlahuacán de los Membrillos.

También acudirán integrantes de las Comisarías del interior del Estado, la Secretaría de Seguridad, Fiscalía Estatal, Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, señaló el IJCF mediante un comunicado.

Adrián Israel Velázquez Aldáz, Director de Investigación y Capacitación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en representación de Alejandro Axel Rivera Martínez, Director General del IJCF, destacó que para el organismo, la capacitación es un proceso permanente que busca fortalecer la justicia y certificar.

“Nuestro compromiso es que cada participante consolide habilidades prácticas sólidas, criterios técnicos homogéneos y una actuación alineada con la normativa vigente, garantizando dictámenes confiables, reproducibles y defendibles ante cualquier instancia judicial”, agregó.

Detección de alteraciones, clave en el aprendizaje de este curso

Este, dijo el IJCF, está diseñado con metodología clara, evaluación diagnóstica y evaluación final asegurando que el aprendizaje sea objetivo, además de la implicación de perfiles idóneos que pueden cumplir como replicadores del conocimiento en sus corporaciones.

Cómo parte de los temas desarrollados se encuentran medios de identificación, el criterio pericial, la detección de alteraciones técnicas de revisión, señales visibles de alteraciones técnicas de revisión, señales visibles de manipulación, inspección visual, validación técnica y técnicas para recabar evidencia.

"Con la capacitación teórica y práctica, el personal operativo fortalecerá los criterios profesionales. No solo aprenderán procedimientos, sino que desarrollarán precisión técnica, respaldo jurídico y seguridad en cada intervención. Cada revisión correctamente realizada protege su actuación y cada dictamen técnico y fundamentado, fortalece la cadena de custodia y de justicia. La intervención profesional eleva la confianza ciudadana", refirió el IJCF en el documento.

A partir de la actualización, el personal operativo encargado de la Identificación Vehicular podrá efectuar las tareas en apego a los estándares forenses, normativos y metodológicos vigentes, añadió.

Entre los principales objetivos de esta capacitación se pretende la conformación de grupos de replicadores dentro de las corporaciones participantes, para que transmitan y refuercen los conocimientos adquiridos durante el curso entre sus compañeros, a fin de contribuir en la continuidad y fortalecimiento de las capacidades institucionales.

El dato:

Las capacitaciones se realizarán de manera calendarizada para las diferentes corporaciones durante los próximos siete meses, con un total de 18 grupos y 630 personas participantes.

El curso será impartido para personas que cuentan con licenciatura o curso afín, personal operativo, académico capacitador y aquellos que cuentan con el examen de control y confianza.

