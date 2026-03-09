El cantante que revolucionó el género tropical es de este municipio de Jalisco

Canciones como “Tiburón, tiburón, tiburón, tiburón… tiburón a la vista, bañista…”. Fueron una de las obras maestras del cantante Mike Laure, quien era originario de El Salto, Jalisco. Se trata de uno de los músicos más populares de la década de los 60 y que fue reconocido por su creatividad musical al fusionar dos géneros sin miedo y con la seguridad que resonaría en las celebraciones de los hogares mexicanos.

¿Quién era Mike Laure?

Miguel Laure Rubio, mejor conocido como Mike Laure, inició su carrera en el género del rocanrol; no obstante, a principios de 1960 decidió experimentar con lo tropical y la cumbia, por lo que a inicios de esa década fue bautizado como “El rey del trópico”. En 1957 hizo su grupo ya como Mike Laure y sus Cometas.

En junio de 2016, la Comisión de Filmaciones del Estado de Jalisco (COFIEJ) brindó financiamiento a cintas nacionales y locales que se rodaran en el Estado; una de ellas resultó ser el biopic “Quiero amanecer” del director Jorge Riggen, la cual tuvo un monto destinado de 3 millones de pesos. Esta casa editorial buscó al cineasta para que platicara sobre el proyecto; sin embargo, no se tuvo respuesta de él.

Mike Laure y su participación en el cine mexicano

Mike hizo aparición en varias películas mexicanas durante la década de 1970; algunas fueron: ‘Agente 00 sexy’ (con Fernando Luján e Irma Lozano).

Mike Laure hasta la fecha suena en bodas, los tradicionales quince años e incluso primeras comuniones. Uno de los cantantes más populares de la década de 1960 y que por siempre vivirá gracias a sus contagiosas creaciones musicales. Es uno de los talentos orgullosamente jalisciences.

