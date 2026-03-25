Padres de familia en Jalisco piden referéndum sobre ley de infancias trans

Este miércoles distintas organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones de padres de familia en Jalisco dieron a conocer su interés de impulsar un referéndum sobre la llamada "Ley de infancias trans" que impulsa, especialmente el partido de Morena en el Estado, según refirieron las y los impulsores de este recurso.

Las y los interesados en el referéndum, además hicieron un llamado al Congreso del Estado "para que se escuche la voz de las familias antes de avanzar en la discusión de la llamada ley de infancias trans".

A través del colectivo "Respetemos la Infancia", integrado por distintas asociaciones civiles, los promoventes señalaron su preocupación por lo que consideran "una falta de diálogo suficiente con la ciudadanía" en un tema que impacta directamente a niñas, niños y adolescentes.

Así, las y los convocantes dieron a conocer que ya trabajan los mecanismos mediante los cuales impulsarán la participación ciudadana para este referéndum, mediante la plataforma "Fírmale" del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, con el objetivo de abrir un espacio institucional para que la sociedad sea tomada en cuenta en el proceso legislativo.

Las organizaciones reconocieron la obligación de las autoridades de legislar conforme al marco de derechos humanos, pero advirtieron que "este tipo de reformas no deben resolverse con prisa ni sin un análisis integral que contemple distintas perspectivas sociales, educativas y familiares".

En ese sentido, insistieron en que cualquier legislación en la materia debe considerar como eje rector el interés superior de la niñez , así como los derechos y responsabilidades de madres, padres y tutores, la correcta comprensión de la autonomía progresiva del menor y la inclusión de la voz ciudadana en la toma de decisiones.

Asimismo, refirieron que en temas como la educación, la salud, la violencia escolar y el abuso infantil deben mantenerse como prioridades en la agenda pública relacionada con la infancia.

Por último, reiteraron que su postura no busca cancelar derechos, sino generar condiciones para una legislación "responsable, equilibrada y humana", construida con mayor legitimidad social y con mecanismos de protección integral para la niñez en Jalisco.

SV