IDEFT y Secretaría de Igualdad capacitan a mujeres en la Ribera de Chapala

Con el objetivo de impulsar la autonomía económica y el desarrollo personal de las mujeres, el Instituto de Formación para el Trabajo (IDEFT) llevó a cabo una serie de cursos de capacitación en distintos municipios de la Ribera de Chapala, como parte del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres.

Las actividades se desarrollaron con la participación de funcionarios de la Dirección Técnico Académica, así como de instructores y directivos de la Unidad Regional del IDEFT en Ixtlahuacán de los Membrillos, en coordinación con la Secretaría de Igualdad Sustantiva, dependencia encabezada por Fabiola Loya Hernández.

El IDEFT, dirigido por Salvador Cosío Gaona, informó que los cursos beneficiaron a cientos de mujeres de municipios como La Barca, Jamay, Poncitlán, El Salto, Juanacatlán y Chapala, quienes recibieron capacitación orientada al autoempleo y al fortalecimiento de habilidades productivas con alta demanda en sus comunidades.

Capacitación con impacto social

Entre los cursos impartidos se encuentran barbería, mesa de postres, decoración con globos, elaboración de piñatas y organización de eventos, disciplinas que ofrecen oportunidades inmediatas para generar ingresos y emprender proyectos propios, tanto a nivel individual como comunitario.

De acuerdo con el IDEFT, estos talleres están diseñados no solo para transmitir conocimientos técnicos, sino también para fortalecer la confianza, la independencia económica y la participación activa de las mujeres en la economía local, contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias.

Las acciones forman parte de la política de capacitación con enfoque social y justicia económica que impulsa el Gobierno de Jalisco, encabezado por el gobernador Pablo Lemus Navarro, y se alinean con la visión institucional del IDEFT, cuya Junta Directiva preside el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes.

Autoridades estatales destacaron que este tipo de programas buscan generar oportunidades reales de crecimiento, especialmente en regiones donde el acceso a la formación laboral puede marcar una diferencia significativa en el bienestar de las mujeres.

Compromiso con la igualdad sustantiva

Con la implementación de estos cursos en la Ribera de Chapala, el IDEFT y la Secretaría de Igualdad Sustantiva refrendan su compromiso con la igualdad sustantiva, el empoderamiento económico femenino y la construcción de comunidades más justas e incluyentes.

Las dependencias participantes señalaron que la capacitación continuará siendo una herramienta clave para reducir brechas sociales y promover el desarrollo integral de las mujeres en Jalisco.

